تطوير الرحلات بين إيران وباكستان… ترخيص يمهد الطريق للتعاون

أفادت وكالة مهر للأنباء، تحقق هذا الإنجاز بعد زيارة مسعود بزشکیان، رئيس الجمهورية الإيرانية، برفقة وزير الطرق والتنمية الحضرية ورئيس هيئة الطيران المدني إلى باكستان. وخلال الزيارة، تم توقيع وثيقة تطوير التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين، والتي شملت افتتاح خط الرحلة الجديد مشهد-كراتشي التابع لشركة الطيران الإيرانية (هما).

وبالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات الجوية، تضمنت الاتفاقيات الموقعة رفع القيود على مسارات الطيران، التعاون المشترك في مجال الملاحة الجوية، وتطوير برامج التدريب المتخصص في الطيران. وتم التوصل إلى هذه الاتفاقيات نتيجة لمفاوضات وتنسيق مستمر بين رؤساء هيئات الطيران المدني في إيران وباكستان خلال العام الماضي.

وأشار سيد حميدرضا صانعي، معاون الطيران المدني في إيران، إلى أن الباكستانيين كانوا يطالبون منذ سنوات بالسماح بنقل المسافرين والحجاج خلال مناسك الأربعينية مباشرةً إلى مشهد ثم إلى النجف، مؤكداً أن تنفيذ هذا الخط أصبح ممكناً الآن وفق القوانين الوطنية والدولية، كما هو معمول به في دول عدة.

وأوضح صانعي أن الرحلات المباشرة بين المدن الإيرانية والباكستانية، مثل لاهور وكراتشي وإسلام آباد، تتوسع تدريجياً، مع حصول عدة شركات طيران إيرانية على التصاريح اللازمة مؤخراً.

كما أشار إلى خط كويته-زاهدان، مؤكداً أنه لم يسبق وجود رحلات مباشرة فيه، وكان التجار والمسافرون يضطرون لاستخدام مسارات ملتوية مثل كويته-قطر-طهران-زاهدان، وهو ما سبب صعوبات كبيرة للمسافرين من كلا البلدين. وأضاف أن الجهود مستمرة للحصول على التصاريح اللازمة لتسيير رحلات مباشرة على هذا الخط أيضاً.

وشهد مطار إسلام آباد الدولي يوم 9 سبتمبر هبوط أول رحلة مباشرة لطائرة من طراز إيرباص 300 تابعة لشركة إيران إيرتور، لتبدأ بذلك الرحلات المباشرة بين طهران وإسلام آباد بشكل رسمي.

وبتفعيل هذه الخطوط، ارتفع عدد الرحلات المباشرة بين إيران وباكستان إلى خمسة رحلات أسبوعياً، موزعة بين شركات الطيران الإيرانية مثل إيران إير، تابان، ماهان، وغيرها، مع تغطية خطوط مشهد-كراتشي، مشهد-لاهور، وطهران-لاهور.

ويُذكر أن اللجنة الاقتصادية المشتركة الـ22 بين إيران وباكستان عُقدت بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، وأسفرت عن توقيع 13 مذكرة تفاهم جديدة في مجالات اقتصادية متنوعة، بحضور وزير الطرق الإيراني ووزير التجارة الباكستاني.

/انتهى/