جلالي: أعضاء شنغهاي أصدقاء إيران في النهج الشرقي لسياستنا الخارجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار كاظم جلالي في مقال نُشر على منصة إكس يوم الثلاثاء إلى أن: اجتماع موسكو هو ثاني وأهم اجتماع رفيع المستوى لهذه المنظمة هذا العام بعد القمة الأخيرة في الصين.

وأشار السفير الإيراني لدى موسكو إلى أن: قمة شنغهاي كان لها جدول أعمال سياسي ودولي، لكن اجتماع رؤساء الوزراء يركز على المجال الاقتصادي.

وأضاف: تم إعداد العديد من الوثائق لتعزيز التعاون في هذا المجال، والتي يعمل المنسقون الوطنيون من الدول الأعضاء حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة عليها في موسكو.

وأضاف جلالي: سيشارك الدكتور [محمد رضا] عارف في اجتماع رؤساء وزراء شنغهاي اليوم. بعد لقائه رئيس الوزراء الروسي أمس، من المقرر أن يعقد النائب الأول للرئيس لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين من دول أخرى، بالإضافة إلى إلقاء كلمات في اجتماعين رئيسيين.

وأضاف السفير الإيراني في موسكو: "إن أعضاء شنغهاي هم أصدقاء إيران في النهج الشرقي لسياستنا الخارجية، ويربطهم بنا علاقات سياسية واقتصادية عميقة، وتُعدّ شنغهاي منصةً لتعزيز العلاقات الإقليمية والتفاعلات الدولية متعددة الأطراف".

وأضاف: "خلال العقدين الماضيين، عززت شنغهاي مكانتها ودورها في الأجندة الإقليمية والعالمية في عملية متواصلة، وستكون لها رؤية واضحة على طريق تحقيق عالم عادل".

/انتهى/