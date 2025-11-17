جلالي: حضور إيران في منظمة شنغهاي يعتبر خطوة استراتيجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب كاظم جلالي اليوم الاثنين على منصة إكس: "إن زيارة الدكتور عارف للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون فرصة ثمينة لدراسة التحديات الإقليمية ومعالجتها، وسبل زيادة التبادلات التجارية، ورسم خارطة طريق للتعاون متعدد الأطراف في المستقبل".

وأشار إلى تنسيق الإجراءات لتحسين الوضع النقدي والمصرفي، بالإضافة إلى تعزيز الأهداف المشتركة في مجالات مثل التنمية المستدامة، وتطوير التجارة الإلكترونية، والاستثمارات المتبادلة، والصحة، والبيئة، والطاقة، والنقل، والأمن، باعتبارها بنودًا أخرى على جدول أعمال اجتماع رؤساء وزراء منظمة شنغهاي للتعاون في موسكو.

وأكد جلالي أن الحضور الإيراني النشط في شنغهاي ليس مجرد خطوة رمزية في مجال السياسة الخارجية، بل هو خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة البلاد في الهيكل الجديد للنظام العالمي، الذي يتجه بشكل متزايد نحو التعددية القطبية.

وغادر محمد رضا عارف، النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى موسكو اليوم الاثنين على رأس وفد سياسي واقتصادي بهدف المشاركة في الاجتماع الرابع والعشرين لرؤساء وزراء منظمة شنغهاي للتعاون والمشاورات الثنائية.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع الرابع والعشرون لرؤساء وزراء منظمة شنغهاي للتعاون في موسكو غدًا الثلاثاء.

