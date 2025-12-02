إيران وروسيا تعقدان مشاورات لمكافحة غسل الأموال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا، كاظم جلالي، رئيس هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الروسية (روسفين مونيتورينغ)، يوم الاثنين، وناقشا تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون متعدد الأطراف بين جمهورية إيران الإسلامية والمجموعة الإقليمية الأوراسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وعبّر روسفين عن امتنانه لأنشطة ومبادرات جمهورية إيران الإسلامية في اجتماعات المجموعة الأوراسية، وأبدى استعداده لتبادل الخبرات وتقديم المشورة الفنية للجانب الإيراني من أجل حضور أكثر بروزًا وتفاعل أكبر مع الدول الأعضاء في هذه المجموعة.

وعقدت المجموعة الإقليمية الأوراسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إحدى المجموعات الإقليمية التسع التابعة لمجموعة العمل المالي، اجتماعها الثالث والأربعين في مينسك، بيلاروسيا، في الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر، بمشاركة 35 وفدًا من 18 دولة وأكثر من 15 منظمة دولية.

في الاجتماع الأخير للمجموعة الإقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي عُقد في مينسك، بيلاروسيا، انتُخب روسفين رئيسًا جديدًا للمجموعة للفترة 2026-2027.

/انتهى/