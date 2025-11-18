مؤتمر دولي حول العلاقات الثقافية بين إيران وشرق آسيا سيُعقد في قم

وأفادت وكالة مهر للأنباء صرح محمد قربانبور دلاور في لقاء صحفي يوم الثلاثاء: سيُعقد حفل ختام هذا المؤتمر الدولي في 16 ديسمبر/كانون الأول من هذا العام بحضور نخبة من العلماء والخبراء من مختلف دول العالم في مجمع اللغة والأدب وفقه اللغة التابع لجامعة المصطفى (صلى الله عليه وآله) في قم.

وفي إشارة إلى أهمية العلاقات الحضارية والتاريخية لإيران مع دول شرق آسيا، أضاف: إن تعزيز مستوى علاقات إيران مع دول شرق آسيا في مختلف المجالات الثقافية والعلمية مدرج على جدول أعمال هذا المؤتمر، وفي هذا الصدد، تم تقديم أكثر من 140 مقالة بلغات مختلفة إلى المؤتمر، وسيتم الكشف عن المقالات المختارة في الحفل.

وأضاف: خلال انعقاد هذا المؤتمر، عُقدت العديد من الاجتماعات التخصصية والتمهيدية حول الإمكانات الثقافية والعلمية لإيران ودول شرق آسيا وضرورة تعزيز التفاعل بينهما من قِبل جمعية المصطفى (ص)، وسط ترحيب وحضور حماسي من الباحثين.

كما صرح السكرتير العلمي للمؤتمر الدولي للعلاقات اللغوية والثقافية والحضارية بين إيران وشرق آسيا في لقاء مع الصحفيين: إن عقد هذا المؤتمر سيكون له دور فعال للغاية في توسيع نطاق الاعتراف بالقواسم المشتركة وتعزيز التفاعلات بين إيران ودول شرق آسيا.

قال حجة الإسلام والمسلمين السيد مصطفى مطهري: اللغة والثقافة والحضارة من أهم المواضيع التي نوقشت في هذا المؤتمر، إذ يُمكن من خلال توظيف هذه العناصر تعزيز القواسم المشتركة وتوسيع آفاق التفاعل.

وأضاف: ستُقام على هامش المؤتمر أنشطة جانبية متنوعة، حضورية وافتراضية، منها نشر مقالات مختارة ليستفيد منها المهتمون والباحثون.

/انتهى/