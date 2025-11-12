زيارة إلى فان؛ بوابة إيران الثقافية والاقتصادية إلى تركيا

وكالة مهر للأنباء، المجموعة الدولية: لعبت مدينة فان الحدودية في تركيا دورًا محوريًا في العلاقات بين طهران وأنقرة في السنوات الأخيرة. أصبحت هذه المدينة، التي تقع على بُعد 100 كيلومتر من مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربية، مركزًا للتبادل الثقافي والاقتصادي بين البلدين. ورغم أهمية فان كمدينة حدودية في العلاقات التجارية بين البلدين، إلا أن تحولها إلى وجهة سياحية للسياح الإيرانيين يُضاعف من أهمية التعرف على هذه المدينة ودراسة تحدياتها وآثارها على العلاقات الوثيقة بين شعبي البلدين وحكامهما.

بدعوة من تركمان أوغلو، ممثل مدينة فان في البرلمان التركي ورئيس مجموعة الصداقة الإيرانية التركية، زارت مجموعة مهر الإعلامية المدينة لمدة ثلاثة أيام (من 5 إلى 7 نوفمبر/تشرين الثاني) والتقت بأصحاب الفنادق والإعلاميين والمسؤولين الاقتصاديين والثقافيين لدراسة تحديات هذه المنطقة وآثارها الإيجابية على العلاقات بين البلدين.

تألف وفد مهر الإعلامية من حسام الدين حيدري، نائب رئيس قسم الأخبار، ومحمد رضا مرادي، المدير العام للأخبار الدولية والأجنبية، وآذر مهدوان، مدير التحرير لموقع وكالة أنباء مهر التركية (إسطنبول)، ومحمد سرافي، رئيس تحرير صحيفة طهران تايمز.

اليوم الأول

خلال هذه الرحلة التي استمرت ثلاثة أيام، رافقت إليف يوروك، مديرة السياحة في بلدية وان، وسليم كنان، مدير الثقافة والسياحة في محافظة وان، مجموعة مهر الإعلامية في التعريف بمدينة وان. في إشارة إلى بعض الهجمات والتفجيرات التي شنّها حزب العمال الكردستاني في السنوات الأخيرة وتأثيرها على تراجع أعداد السياح الأوروبيين، أكد يوروك: "أدى زلزال عام ٢٠١٢ في مدينة فان إلى تعطيل خطط البناء، ولذلك، لا يزال النسيج التقليدي والمعاصر لمركز المدينة غير مكتمل. نسعى جاهدين لإكمال هذا المشروع في أسرع وقت ممكن".

الثقافة والفن الإيراني في قلب سوق فان التقليدي

من المناطق التي زارتها مجموعة مهر الإعلامية سوق بيدستن التقليدي في مدينة فان. بُني هذا السوق على الطراز التقليدي، وهو بمثابة مكان لعرض وبيع الحرف اليدوية في البلاد. ومن اللافت للنظر وجود سجاد وكليمات من إبداع فنانين إيرانيين في بعض متاجر هذا السوق. وفي معرض حديثه عن تصدير السجاد الإيراني إلى تركيا، قال أحد تجار المدينة: "شهدت هذه التجارة انخفاضًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، ويجب حلّ هذه المشكلة، لأن الفن الإيراني في نسج السجاد لطالما كان محل اهتمام الزبائن الأتراك".

كان من بين الأكشاك المعروضة في هذا السوق التقليدي بيع لوحات خطية أبدعها فنانون من فان. وقد أظهر استخدام بعض قصائد حافظ وأسلوب الخط في هذه اللوحات عمق القواسم الثقافية والفنية المشتركة بين تركيا وإيران.

لقاء مع صحفيين أتراك محليين وتأكيد على التعاون الإعلامي

على هامش زيارة اليوم الأول إلى فان، عُقد لقاء بين وفد "مهر" الإعلامي وصحفيين من وكالة الأناضول، ومؤسسة "ديميرورن"، واتحاد صحفيي فان، وصحفيين محليين آخرين.

أعرب حسام الدين حيدري، نائب رئيس قسم الأخبار في وكالة مهر للأنباء، عن سعادته بزيارة فان ولقائه بزملائه الإعلاميين الأتراك، وقال: "للأسف، ورغم مجاورة ايران وتركيا، لا نزال نحصل على أخبار مباشرة عن تركيا من خلال وسائل إعلام دول أخرى، بل إننا نعكس الرواية الإعلامية لدول مثل رويترز. كما تنقل تركيا أخبار التطورات في إيران من خلال وسائل إعلام أجنبية. في حين ينبغي أن يكون هناك تعاون جاد بين وسائل إعلام البلدين".

وأضاف: "إيران وتركيا جارتان مسلمتان تجمعهما مصالح مشتركة ووجهات نظر متشابهة حول العديد من القضايا الإقليمية. لذلك، لا ينبغي أن نعتمد على روايات الإعلام الغربي في مصادرنا الإخبارية المباشرة. تُبنى العلاقات الإعلامية على ثلاثة مستويات: أولًا، وضع السياسات الحكومية، ثانيًا، التعاون بين مديري وسائل الإعلام من خلال مذكرات تفاهم، وثالثًا، التواصل الشخصي بين الصحفيين، وأكثر أشكال التعاون الإعلامي فعالية هو هذا التواصل الشخصي".

كما انتقد الصحفيون الأتراك عواقب استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة بديلة للصحفيين، مؤكدين على أهمية التواصل والتعاون بين الإعلاميين من البلدين، لا سيما في مجال دراسة ومتابعة التحديات الحدودية. كما أعرب الصحفيون الأتراك عن اهتمامهم بالانضمام إلى كلية مهر الإلكترونية للإبداع الصحفي، واعتبروا هذه الفرصة قيّمة للغاية لتطوير مهاراتهم.

قال محمد رضا مرادي، مدير التحرير في قسم الشؤون الدولية لوكالة مهر للأنباء، في إشارة إلى تهديدات الكيان الصهيوني وضرورة التوعية بهذا الشأن: "تنتهج قطر سياسة عدم التوتر في المنطقة، ولكن رغم علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، تعرضت لهجمات إسرائيلية. كما أن العلاقات الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة ليست بعمق العلاقات بين قطر والولايات المتحدة. لقد شهدنا مرارًا وتكرارًا تهديدات إسرائيلية ضد تركيا، وخاصة من وزراء هذا الكيان. إسرائيل تُثير موضوع ممر داوود، الذي يبدأ من مرتفعات الجولان ويمر عبر الجزء الشرقي من تركيا وحتى سوريا. أنتم الصحفيون المحليون مُلزمون بإثارة خطر التهديدات الإسرائيلية في تركيا والمنطقة، لأن هذا سيدفع الناس إلى مطالبة حكام بلادهم باتخاذ قرارات أكثر جدية ردًا على أفعال إسرائيل".

كما أشار مراسل وكالة الأناضول إلى عدم فعالية القبة الحديدية في رد إيران على إسرائيل، قائلاً: "إسرائيل تُحاول تهديد تركيا هذه المرة للتغطية على هزيمتها أمام إيران". كما انتقد الصحفي بطء عملية افتتاح القنصلية الإيرانية في فان، ودعا الصحفيين الإيرانيين إلى متابعة هذه القضية.

التشديد على العلاقات الأكاديمية في لقاء مع رئيس جامعة فان

في لقاء مع البروفيسور حمد الله شولي، رئيس جامعة فان، وعدد من أساتذة الجامعة، تم التأكيد على ضرورة التعاون الأكاديمي. وفي إشارة إلى وجود 60 طالبًا إيرانيًا في الجامعة، معظمهم مهتمون بطب الأسنان، تابع البروفيسور شولي: "للأسف، لم تُعتمد شهادة هذه الجامعة بعد من قِبل وزارة العلوم الإيرانية. في حين أن جامعة فان تُعتبر من أعرق الجامعات في تركيا وأوروبا، وبفضل قربها الجغرافي من إيران، يُمكنها استضافة طلاب من الدول المجاورة."

وأضاف: "قبل عامين، أُضيفت اللغة والأدب الفارسي إلى تخصصات الدراسة في هذه الجامعة، وخلال هذه الفترة، استقطبنا 50 طالبًا."

أهمية وزارة التعليم التركية لقطاع السياحة

من بين المناطق التي زارها وفد مهر الإعلامي فندق أويغولاما (أوتيلي أويغولاما) في مدينة فان. هذا الفندق تابع لوزارة التعليم التركية، ولا يقتصر دوره على استضافة الضيوف فحسب، بل يُعدّ أيضًا مركزًا للتدريب الفندقي العملي للطلاب. في تركيا، تُدرّس صناعة السياحة كمجال دراسي ابتداءً من المرحلة الثانوية. بعد دراسة النظريات المتعلقة بصناعة السياحة، يلتحق الطلاب بدورات عملية، حيث يوفر لهم هذا الفندق تدريبًا عمليًا. وهذا يُظهر عزم تركيا على العمل باحترافية أكبر في قطاع السياحة، وإيلاء أهمية خاصة لتطويره.

اليوم الثاني

حضور إيراني فاعل في السوق التجارية التركية

خُصص اليوم الثاني من اجتماعات مجموعة مهر الإعلامية لبحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وناقشت المجموعة الإمكانات الاقتصادية والتجارية لإيران وتركيا في لقاء مع محمد أصلان، رئيس مجلس إدارة منطقة وان الصناعية (OSB).

وفي معرض إشارته إلى أهمية مهنة الصحافة في مجتمع اليوم، قال أصلان: "تُعدّ وسائل الإعلام الوطنية والدولية أهمّ شريحة في مجتمعنا. أنتم، أيها الإعلاميون، أنتم الوسطاء بين الشعب والسلطة، وصوت الشعب. تُشكّل هذه المهنة جزءًا هامًا من ديمقراطية أي بلد، لأن الصحفيين هم من يُوقظون الشعب، وعليهم أداء رسالتهم بعيدًا عن الانتماءات السياسية أو الحزبية. في كل صباح، عندما نستيقظ، أول ما نفعله هو دراسة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية من خلال وسائل الإعلام، ونُطوّر عملنا من خلال دراسة المعايير الاقتصادية. الأساس الرئيسي للصحافة هو الشفافية، وهذه الشفافية تُؤدي إلى تنمية البلاد".

وأكد قائلاً: "يسعى الصحفيون في غزة ليكونوا صوت شعبهم في خضم المعركة والحرب. نتقدم بتعازينا ودعواتنا لجميع الصحفيين الشهداء في غزة".

وأضاف: "يسعى مسؤولو وان، بالتنسيق مع المحافظة وحكومة بلدنا، إلى لعب دور مهم في تنمية بلدنا. فهذا هو الشرق الأوسط، وعلينا أن نكون دولة قوية في المنطقة. ليس نحن فقط، بل كل جغرافية الإسلام لا خيار أمامها سوى أن تكون قوية".

وأشار أصلان إلى أن منطقة وان الصناعية تعمل بجد منذ عام ٢٠٠٢، قائلاً: "هناك ٣٧٩ منطقة صناعية عاملة في تركيا، إحداها تقع في فان. يعمل في هذه المنطقة حوالي ١٠ آلاف موظف، وينصب تركيزنا الرئيسي على العلاقات التجارية مع إيران. تعمل حوالي ٥ شركات إيرانية في هذه المنطقة الصناعية".

وتابع: "لدينا مصانع للنسيج والكيماويات والرخام والأثاث وغيرها في هذه المنطقة. كما وفرنا مدرسة فنية للطلاب. يتلقى الطلاب تدريبًا نظريًا وعمليًا، ويمكنهم في نهاية المطاف أن يصبحوا محترفين في هذه المدينة. كما تقدم الحكومة دعمًا كبيرًا لهذه المدن من حيث تكاليف الطاقة والتأمين".

وأخيرًا، أكد أصلان أن العالم أصبح قرية كونية، وأن الدول تؤثر على بعضها البعض: "لقد أثرت التطورات العالمية، بما في ذلك حرب غزة، وحرب أوكرانيا، والحرب بين إيران وإسرائيل، على اقتصادات الدول، وتركيا ليست استثناءً. لكن البنية التحتية الاقتصادية للبلاد متينة، والسيد أردوغان داعم أيضًا".

حاجة تركيا إلى رواد أعمال إيرانيين

اطلع الوفد الإعلامي لوكالة مهر، في لقاء مع محمود جيديت، على نوع نشاط مركز تطوير العمل الواحد (İŞGEM) وتأثيره على العلاقات الاقتصادية بين البلدين. أكد محمود جيديت، رئيس مجلس إدارة مركز فان لتطوير الأعمال (مسرع الأعمال)، على آلية عمل المركز قائلاً: "يعمل هذا المركز في مدينة فان منذ 20 عامًا، وتنتشر مراكز مماثلة في 18 محافظة تركية. مهمتنا في هذه المراكز هي تقديم الدعم المالي والتدريب والاستشارات لرواد الأعمال الراغبين في دخول سوق الإنتاج والتجارة. ندعم هؤلاء الأشخاص لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات لضمان أقل قدر من الضرر لهم."

وأضاف: "هناك أيضًا رواد أعمال من إيران. وفي ظل العقوبات المفروضة على إيران، يمكننا بيع المنتجات الإيرانية تحت العلامة التجارية التركية. وهذا مفيد جدًا لنا، نظرًا لانخفاض تكاليف المواد الخام والموارد البشرية والطاقة في إيران."

كما صرّح محمود جيديت قائلاً: "نحن حريصون جدًا على تعزيز تعاوننا التجاري مع إيران بشكل أكبر وأكثر جدية. ومع ذلك، هناك عقبات بيروقراطية وإدارية من كلا البلدين تُبطئ عملية هذا التعاون. سافرنا مؤخرًا إلى مدينة أرومية وسعينا إلى حل بعض تحديات البنية التحتية من خلال تشكيل لجنة مشتركة وتأسيس اتحاد لمجمعات العلوم والتكنولوجيا".

وأضاف: "أعددنا بروتوكول تعاون سيتم توقيعه في 24 نوفمبر، وسيُسهم هذا البروتوكول في حل تحديات البنية التحتية. ينصب تركيزنا الرئيسي حاليًا على التعاون الاقتصادي مع تركيا. نظرًا للعقوبات المفروضة على إيران، يُمكننا بيع البضائع الإيرانية تحت العلامة التجارية التركية. وهذا مفيد جدًا لنا، لأن تكلفة المواد الخام والقوى العاملة والطاقة في إيران منخفضة جدًا".

متحف فان الذي يضم 2551 قطعة أثرية تاريخية

من بين الأقسام التي زارها وفد مهر الإعلامي متحف تاريخ مدينة وان. وبصفتها عاصمةً لإمبراطورية أورارتو، تُعرف مدينة وان عمليًا بأنها وثيقةٌ تُجسّد القواسم التاريخية والثقافية المشتركة بين إيران وتركيا. وقد وفّر عرض بعض القطع الأثرية من العصور السلجوقية والأورارتية والأخمينية والقره قويونلو وآق قويونلو والعثمانية، إلى جانب عرض نمط حياة السكان منذ ما قبل الميلاد وحتى الوقت الحاضر، منصةً مهمةً لسرد التطورات التاريخية للمنطقة.

إن عرض مجسماتٍ مصغرةٍ للمباني التاريخية، مثل قلعة وان ومدينة وان القديمة وكنيسة آق دامار، في ممراتٍ مرتبةٍ زمنيًا، يُتيح للزوار رحلةً تاريخيةً عميقة. ووفقًا لمسؤولي هذا الموقع الثقافي، فإن هذا المتحف لا يُسهم فقط في الحفاظ على تاريخ وثقافة المنطقة، بل يُعدّ أيضًا نقطة جذبٍ للسياح والباحثين.

المشاركة في صلاة الجمعة

كانت المشاركة في صلاة الجمعة في وان أحد برامج مجموعة مهر الإعلامية. في المدن التركية، لا تُقام صلاة الجمعة في مكان مركزي، بل تُقام صلاة الجمعة في كل مسجد محلي. وكان غياب النساء عن صلاة الجمعة نقطةً مثيرةً للاهتمام، متجذرةً في التقاليد التركية. كما اتسمت خطبة إمام الجمعة بحماسٍ كبير، وارتبطت بالتطورات في العالم الإسلامي، وخاصةً في غزة. في مدينة فان، بُنيت العديد من المساجد على الطراز المعماري العثماني، ويكمن الفرق بينها في وجود مئذنة واحدة.

مأكولات تركية تتناسب والاذواق الإيرانية

تتجلى أوجه التشابه الثقافي والتاريخي والديني بين شعبي تركيا وإيران بوضوح في المطبخ المحلي لمدينة فان. في هذه المدينة، التي استضافها حمزة شيف، وهو طاهٍ تركي شهير، تعرفنا على أساليب طهي تُشبه إلى حد كبير المطبخ الإيراني. تُظهر هذه التجربة التفاعلات الثقافية والغذائية بين البلدين، وتُظهر كيف يُمكن للأذواق المتشابهة أن تُسهم في بناء روابط أوثق بين الشعوب. تتواجد أطعمة مثل الكباب والدولمة واليخنات المتنوعة في كلا الثقافتين، ويمكن أن تُمثل رموزًا لهذه القواسم الثقافية المشتركة.

ومن الجدير بالذكر أننا شهدنا، من أحدث الفنادق إلى أكثرها تقليدية، طهي الأطباق التقليدية لهذه المدينة؛ وهذا يُظهر سعي تركيا لتعريف الضيوف الأجانب بثقافتها من خلال أطباقها التقليدية.

يُعدّ الطبخ، باعتباره أحد أهم مظاهر الثقافة، عاملًا هامًا في تعزيز العلاقات بين إيران وتركيا. تجدر الإشارة إلى أن معرض وان لفنون الطهي، الذي أُقيم للمرة الثالثة هذا العام، قد قدّم أطباقًا إيرانية. وقد وفّر هذا المعرض منصةً مناسبةً لعرض فن الطهي الإيراني والتعريف به، وأتاح للزوار التعرّف على تنوع وغنى الأطعمة الإيرانية.

قطط وان عاملٌ رئيسيٌّ في جذب السياح

كان من بين البرامج الشيقة لزيارة وفد "مهر" الإعلامي زيارة قسم تربية قطط وان، الذي أصبح مركزًا جاذبًا للسياح المحليين والأجانب في السنوات الأخيرة. هذا يدل على أن تركيا تُسخّر كل إمكاناتها في قطاع السياحة للتعريف بمعالمها السياحية وجذب السياح.

تتميز قطط "وان" بشكل ملحوظ عن غيرها من القطط بفضل خصائصها المميزة، بما في ذلك لون عينيها وشغفها باللعب بالماء. وقد جذبت تربية هذا النوع من القطط في مدينة "وان" والجهود المبذولة لمنع انقراضها السياح المحليين والأجانب. ويمكن اعتبار هذه التجربة نموذجًا يُحتذى به من قِبل بعض المسؤولين في بلدنا لاستغلال الإمكانات المحلية والثقافية لجذب السياح.

مرتفعات "فان"

كان البرنامج الأخير لوفد "مهر" الإعلامي في اليوم الثاني زيارة مرتفعات مدينة "فان". في السنوات الأخيرة، دأبت تركيا على بناء مرتفعات في أعلى نقاط مدنها لتوفر للزوار مناظر خلابة ونظرة عامة على المدينة.

تُعدّ هذه المرتفعات مناطق ترفيهية واسترخاء للسكان والسياح، حيث توفر مساحة مناسبة للاستمتاع بالمناظر الجميلة والهدوء في قلب المدينة.

اليوم الثالث

في اليوم الثالث، عرّفنا مضيفو المدينة على ثقافة وأسلوب حياة فان. خُصص الجزء الأول لوجبة إفطار فان الشهيرة. وصرح مدير فندق ديديمان (Dedeman Oteli): "يُعد الاهتمام بالإفطار من أهم سمات فان، وتتميز مائدة إفطار هذه المدينة بتنوعها الثقافي مقارنةً بالمدن التركية الأخرى.

ومن بين أطباق الإفطار الشهيرة في فان، نذكر القشطة، وعجة السجق، والعسل الطبيعي، والجبنة الشهيرة. وتعكس هذه الوجبات ثقافة الطعام الغنية في فان."

ووفقًا لموظفي الفندق، يُولي السياح الإيرانيون اهتمامًا خاصًا بفضل إطلالته البحرية ومرافقه المتميزة. كما أن ثراء ثقافة الشعب الإيراني وإتقانه للغات غير الفارسية يدل على ثقافته العالية ووعيه العميق.

جزيرة أكدامار التاريخية (Akdamar Adası) ووجود الأرمن

خُصص الجزء التالي من الزيارة لجزيرة أكدامار، التي تُعتبر من أهم المعالم السياحية في مدينة فان. تشتهر هذه الجزيرة بكنيسة أكدامار التاريخية، التي يعود تاريخها إلى القرن العاشر. تحتوي الكنيسة على نقوش بارزة من العصر الأورارتي وصور لحيوانات منقرضة، تُقدم معلومات تاريخية وبيولوجية قيّمة للمستكشفين.

نظرًا للأهمية الروحية لهذه الكنيسة، يُوليها المواطنون الأرمن اهتمامًا خاصًا، ويُقيمون فيها طقوسًا خاصة كل عام في أواخر سبتمبر. تُساهم هذه الفعاليات في جذب السياح والحفاظ على الثقافة الأرمنية.

يمكن السفر إلى هذه الجزيرة، التي تُعتبر ملتقى للتاريخ والطبيعة، عبر القوارب. إلا أنه خلال الزيارة، تأخرت عملية العودة، ما دفع خفر السواحل التركي إلى محاولة إعادتنا إلى المدينة. وقد أظهرت هذه التجربة اهتمام السلطات المحلية بالسياح.

زيارة مركز إنتاج الحرف اليدوية التقليدية في فان

من بين الأماكن التي زارها الوفد الإعلامي الإيراني خلال رحلته إلى فان مركز إنتاج الحرف اليدوية التقليدية في المدينة. في هذا المركز، يُبدع الفنانون المحليون في فنون متنوعة، يُمثل كل منها ثقافة وتاريخ هذه المنطقة الغنيين، والمثير للاهتمام أنهم قاموا أيضًا بإعداد المواد الخام بأنفسهم. رحلة إلى فان؛ بوابة إيران الثقافية والاقتصادية إلى تركيا.

من بين الأنشطة التي يُقدمها هذا المركز نسج السجاد، والتطريز، وخياطة الملابس التقليدية، والنحت، وصناعة الحلي الفضية. كما يُنتج المركز تصاميم مميزة مثل "السافات"، وهو تصميم أسود مصنوع من الرصاص على الفضة بطريقة مميزة.

تاريريا؛ ملتقى الطبيعة والتاريخ

أدى تطور قطاع السياحة في تركيا إلى ابتكار أفكار وإبداعات جديدة من قِبل أصحاب الفنادق في مدينة فان. يُعد مركز تاريريا للثقافة والفنون والطبخ أحد الأماكن التي تُمثل نتاجًا لفكرة مختلفة في هذه المدينة. عند دخول هذا المجمع، تشعر وكأنك انتقلت إلى عالم مختلف تمامًا عن المدينة.

تُعتبر قناة شاميران، التي يبلغ طولها 51 كيلومترًا، والتي بُنيت في عهد مملكة أورارتو في فان، من عجائب هندسة المياه في العالم. في الطرف السفلي من هذه القناة، تقع حديقة غنّاء تمتد على مساحة 50 هكتارًا، وقد حُوِّل جزء منها إلى مجمع ثقافي.

صُمِّمَ مجمع "طريريا" على يد مهندس معماري بنغلاديشي، وتُؤمَّن 65% من المواد الخام للأطعمة والحلويات من الأراضي الزراعية التابعة للمجمع. يُحيط بالمجمع سياج زجاجي، مصمم لمنعه من الانعزال عن الطبيعة. كما أن استخدام الأخشاب القديمة من مناطق البحر الأسود، وحضور أشهر الطهاة من مختلف دول العالم، وخاصة إيران، لتقديم مزيج من المأكولات التركية والعالمية، يُميِّز هذا المجمع الثقافي عن الوجه الرئيسي لمدينة فان.

زيارة فندق هيلتون

كان فندق هيلتون، التابع لسلسلة فنادق هيلتون، من بين الوجهات التي زارها وفد مهر الإعلامي. سعى الفندق إلى إبراز مزايا الفندق المجهز تجهيزًا جيدًا بهدف توفير مرافق خاصة. تشمل هذه الميزات الجناح الرئاسي والطعام عالي الجودة. كما أن المعاملة الاحترافية التي يقدمها الموظفون للنزلاء تُقدم تجربة مختلفة لإدارة الفنادق.

لقاء مع أصحاب الفنادق في مدينة فان

خُصص الجزء الأخير من رحلة وفد مهر الإعلامي للقاء أصحاب الفنادق في مدينة فان. وقال أوكتاي أكسوي، مدير فندق إليت وورلد، الذي استضاف اللقاء، في بداية كلمته: "هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها وفد إعلامي من إيران مدينتنا للاطلاع على الأوضاع في فان. وهذا يُظهر أهمية اهتمامكم بمخاوف واحتياجات المواطنين الإيرانيين".

وتابع: "لقد سافرتم إلى هذه المدينة بدعوة من السيد كيهان تركمان أوغلو، وخلال هذه الأيام الثلاثة أتيحت لكم فرصة زيارة مختلف أنحاء المدينة، والتعرف على سلسلة الغذاء، وحياة الناس. ندعوكم لعرض ما شاهدتموه على جمهوركم الكريم، واتخاذ خطوة مهمة في تعزيز الصداقة والتقارب بين إيران وتركيا".

وفي الختام أعرب حسام الدين حيدري، نائب رئيس قسم الأخبار في وكالة مهر للأنباء، عن شكره لسلطات مدينة فان على كرم ضيافتها، وأكد: "خلال هذه الأيام الثلاثة، اكتسبنا خبرات لم نكن نعرفها قبل زيارة هذه المدينة. نحن صحفيون، لكن لم تكن لدينا معلومات كافية عن مدينة فان، التي تلعب دورًا هامًا في العلاقات التجارية والثقافية بين البلدين. وبالتأكيد، شعبنا أيضًا لديه معلومات قليلة مثلنا. وهذا يدل على أن مدينة فان لم تتمكن من التعريف بقدراتها الاستيعابية في مجال الضيافة بالشكل المناسب".

كما أشار إلى التحديات التي تواجهها مدينة فان في مجال النقل وبعض البنى التحتية، وأضاف: "مدينة فان لديها القدرة على استضافة المزيد من السياح، ويمكنها جذب ثلاثة أضعاف ما ترونه حاليًا. نعتقد أن هذه الزيارة لا تنبغي أن تنتهي بهذا الاجتماع، وأن التعاون يجب أن يستمر".

صورة ليحيى سنوار في وسط المدينة

كانت زيارة مدينة فان ورؤية أهلها تجربة مختلفة وثرية. أهل فان متدينون ملتزمون بمبادئ فلسطين، ويدعمون قيمها.

إن حُب غزة في قلوبهم. إن تواجد الناس في خيامٍ لدعم أهالي غزة، المُصممة على شكل القدس، بالإضافة إلى تركيب صورة كبيرة للشهيد يحيى السنوار في مركز المدينة، دليلٌ على المعتقدات الراسخة لأهالي فان. وهذا يُظهر أن الشعب التركي لديه رؤية مشتركة إلى حد كبير مع الشعب الإيراني بشأن قضية غزة، وهذا التضامن الثقافي والإنساني يُرسخ روابط عميقة بين الشعبين.

