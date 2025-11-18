بزشكيان: العلاقات بين إيران وعمان ستستمر بقوة ورصانة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أشار مسعود بزشكيان، عصر اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر، خلال مراسم استلام أوراق اعتماد السيد يعرب بن قحطان بن ناصر البوسعيدي، سفير سلطنة عُمان الجديد لدى إيران، إلى المستوى الممتاز للعلاقات بينهما، وقال: "إن التفاعلات والعلاقات والتعاون بين جمهورية إيران الإسلامية وسلطنة عُمان على أعلى مستوى، ونؤكد على تعميق وتعزيز وتوسيع هذا التعاون أكثر من ذي قبل".

وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة إلى مسقط، أضاف الرئيس: "خلال زيارته إلى عُمان، تم التوصل إلى اتفاقيات بالغة الأهمية وبناءة بين البلدين. ونحن نؤكد بشدة على تنفيذ هذه الاتفاقيات، ونحن من جانبنا نتابعها باستمرار". نتوقع منكم متابعة هذه العملية باهتمام خاص لنشهد إنجازات ملموسة ومنافع متبادلة للبلدين والشعبين.

وأكد بزشكيان أن وجود السفير العماني الجديد من شأنه أن يُسرّع من تعزيز التعاون، وأضاف: "آمل أن يُمهّد وجودكم في طهران الطريق لمزيد من توسيع وتعميق العلاقات، وأن تلعبوا دورًا فاعلًا في تنفيذ الاتفاقيات والتفاهمات بين البلدين من خلال التواصل المنتظم والبناء مع وزارة الخارجية".

وأكد الرئيس على عمق العلاقات بين الشعبين الإيراني والعماني، قائلًا: "نعتبركم والشعب العماني أشقاء لنا، سواء من حيث العقيدة أو التاريخ المشترك أو عمق علاقات الجوار، ونحن على ثقة بأن العلاقات بين البلدين ستستمر بقوة ومتانة ورؤية استراتيجية".

ومن جانبه، نقل السفير العُماني، تحيات السلطان "هيثم بن طارق البوسعيدي" إلى القيادة والحكومة والشعب في إيران، مؤكداً بأن "جلالته يولى اهمية خاصة للعلاقات مع الجمهورية الإسلامية، ويُكنّ للشعب الإيراني مشاعر صداقة واحترام، مع تمنياته له بالسلام الدائم والازدهار والتقدم".

وعبر البوسعيدي، عن بالغ سعادته بتوليه سفارة عمان لدى الجمهورية الاسلامية، مؤكداً إدراكه العميق لأهمية الدور الإيراني في المنطقة، قائلاً : اننا نحن نولي اهتماماً كبيراً لتعزيز العلاقات الشاملة مع إيران في جميع المجالات، وأنا على ثقة بأنني ساتلقى دعما دافئ وبنّاء من قبل الحكومة الإيرانية لإنجاح مهمتي الدبلوماسية.