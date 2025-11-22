بزشكيان:يجب تخفيف مخاوف المواطنين عبر السيطره على التضخم.. تحقق تقدم جيد في بريكس وشانغهاي وأوراسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، خلال المؤتمر الأول لسوق رأس المال، أن ما تسعى إليه الحكومة في الخطوة الأولى هو أن تصبح فعّالة، دون إحداث نفقات إضافية، ولمنع العجز في الميزانية.

وأضاف: لا تزال كفاءة إنتاج الطاقة بحاجة إلى مراجعات أساسية؛ فوفّر 10٪ في استهلاك الطاقة يحافظ يوميًا على نحو 800 إلى 900 ألف برميل من النفط والغاز. ومع توفير 10٪ فقط في الاستهلاك، يمكن تحسين المعيشة والاستثمار والتنمية. وعلى الرغم من إنتاج 180 مليار دولار من الغاز والنفط، فإن الاستهلاك المفرط واجهنا بالتضخم وارتفاع الأسعار.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه تقرر عقد اجتماعات شهرية مع غرفة التجارة ورواد الأعمال وجمعيات البتروكيماويات ومنتجي الصناعات النفطية.

وأوضح بزشكيان: إذا تمكنا من السيطرة على التضخم وتخصيص 20 إلى 30٪ من الموارد للمعيشة، يمكن تخفيف مخاوف المواطنين، وقد تحقّقت تقدّمات جيدة أيضًا في بريكس، شانغهاي وأوراسيا.

وفي جزء آخر من حديثه حول نظر الحكومة لموضوع الاستثمار، شدد على أن دعم الاستثمار يأتي في صدارة سياسات القادة، وأن الحكومة تسعى لتقليل نفقاتها.