عقب مجزرة عين الحلوة...الفصائل الفلسطينية بصيدا تعلن الإضراب الشامل والحداد العام

أعلنت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صيدا إضرابا شاملا وحدادا عاما في مخيم عين الحلوة، عقب الجريمة الوحشية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني باستهدافه المخيم.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وجاء في البيان الصادر عن الفصائل: "تدين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صيدا بأشد العبارات جريمة العدوان الوحشي الذي ارتكبه الاحتلال الصهيوني بحق أهلنا في مخيم عين الحلوة".

وأشار البيان إلى أن الطائرات الحربية "استهدفت منطقة مكتظة بالسكان الآمنين"، ما أدى إلى "ارتقاء عدد من الشهداء، وسقوط عشرات الجرحى في مجزرة جديدة تضاف إلى سجل الإرهاب الصهيوني".

ووصف البيان الحادثة بأنها "ليست سوى حلقة من سلسلة الإجرام التي ينتهجها هذا الكيان المجرم لضرب الاستقرار داخل المخيمات"، معتبرا إياها "محاولة يائسة للنيل من إرداة أهلنا وصمودهم".

وأكد البيان أن "استهداف المدنيين جريمة مكتملة الأركان، تؤكد طبيعة هذا العدو وسلوكه القائم على القتل والإرهاب".

وأعلنت الفصائل، "أمام هول الجريمة وبشاعة الاستهداف"، عن مجموعة من الإجراءات الفورية تشمل "الإضراب الشامل والحداد العام في مخيم عين الحلوة، وإغلاق جميع المؤسسات والمراكز والهيئات داخل المخيم"، واصفة هذه الخطوات بأنها تأتي "وفاءً لدماء الشهداء، وتعبيرا عن الغضب الشعبي والوطني من هذا العدوان الغادر".

وختم البيان بالتأكيد على أن "المخيمات الفلسطينية ستبقى جزءا أصيلا من نسيج صيدا الوطني"، وأن "محاولات الاحتلال العبث بأمنها واستقرارها لن تمر"، معتبرا أن "وحدة شعبنا هي السد المنيع في وجه كل مشاريع الفتنة والاستهداف".

كما استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مجزرة اسرائيلية في عين الحلوة جنوبي لبنان، مؤكدة ان ادعاءات ومزاعم جيش الاحتلال بأن المكان المستهدف بمخيم عين الحلوة هو مجمع للتدريب تابع للحركة محض افتراء وكذب.

واعلنت حماس ان الاحتلال يتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء بحق شعبنا الفلسطيني وبحق الدولة اللبنانية الشقيقة.

واستشهد 13 شخصا وأصيب آخرون في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غارة على مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوبي لبنان مساء الثلاثاء، بعد ساعات من استشهاد شخص بنيران مسيرة استهدفت سيارة ببلدة بليدا.

یاسر المصری

