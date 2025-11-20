قماطي: لن نسلم سلاحنا ولن نفك ارتباطنا مع إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء، وفي تصريح لقناة "الجزيرة مباشر" لفت قماطي إلى أنّ "الاحتلال يحاول أن يفرض إرادته وهيمنته على المنطقة لكننا لن نخضع مهما فعل".

وشدد قمتطي على "أننا لن ننزع سلاحنا أو نحيد عن منهجيتنا مهما ضغط الاحتلال الإسرائيلي في هذا الاتجاه"، و"لن نسلم سلاحنا للدولة اللبنانية لأننا نخشى على لبنان وجيشه".

واضاف: "نحن مقاومة وطنية إسلامية لبنانية همنا الأول والأخير الدفاع عن الوطن وحمايته".

وأوضح "أننا لا ننكر علاقتنا مع إيران لكننا نشكل قوة للأمن القومي العربي بعد تهديدات نتنياهو بإسرائيل الكبرى"، مؤكدًا "أننا لن نفك ارتباطنا مع إيران طالما تقدم لنا يد العون وتتعامل معنا باحترام".

