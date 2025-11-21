  1. الاقلیمیة
باكستان...17 قتيلاً وجريحاً في انفجار مميت بمدينة فيصل آباد

صرحت مصادر إخبارية بوقوع انفجار مميت في مصنع بمدينة فيصل آباد، باكستان، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلت مصادر إخبارية بمقتل وإصابة 17 شخصاً في انفجار بمدينة فيصل آباد، باكستان.

وصرحت هذه المصادر بمقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 7 آخرين في انفجار بمصنع بمدينة فيصل آباد، إقليم البنجاب، باكستان.

وأشارت مصادر إخبارية إلى أن عدداً أكبر من الأشخاص ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

قبل أيام قليلة، أدى انفجار هائل في مصنع للألعاب النارية بمدينة حيدر آباد، التابعة لإقليم السند، جنوب باكستان، إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين.

وتسبب الانفجار أيضًا في اندلاع حريق هائل في المنطقة، ما أدى أيضًا إلى أضرار في الوحدات السكنية والمحلات التجارية القريبة.

