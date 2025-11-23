تألق إيران في مهرجان وزارة الخارجية الباكستانية الخيري+صور

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هذا المهرجان، الذي يُقام سنويًا، افتُتح في إسلام آباد بحضور السيناتور محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، والسيدة أمنة بلوش، نائبة وزير الخارجية الباكستاني.

في هذا المهرجان الدولي، عرضت البعثات الدبلوماسية والثقافية لدول "إيران، باكستان، تركيا، أوزبكستان، جمهورية أذربيجان، بنغلاديش، نيبال، جزر المالديف، تركمانستان، الصين، أوكرانيا، روسيا، ماليزيا، إندونيسيا، مصر، العراق، الكويت، فلسطين" وعدة دول أخرى منتجات ثقافية وفنية، مُبرزةً ثقافاتها وعاداتها للزوار.

وقامت سفارة جمهورية إيران الإسلامية، بالتعاون مع المستشار الثقافي لبلادنا في إسلام آباد، بتعريف الزوار بثقافة إيران وحضارتها الغنية من خلال عرض بعض المعالم الثقافية والفنية في بلادنا، وتقديم الهدايا التذكارية والحرف اليدوية الإيرانية، والتعريف بالمعالم السياحية.

