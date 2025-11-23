  1. إيران
  2. الثقافة
٢٣‏/١١‏/٢٠٢٥، ١:٣٧ م

تألق إيران في مهرجان وزارة الخارجية الباكستانية الخيري+صور

تألق إيران في مهرجان وزارة الخارجية الباكستانية الخيري+صور

افتُتح في إسلام آباد المهرجان الدولي الخيري للثقافة والمأكولات برعاية جمعية المرأة التابعة لوزارة الخارجية الباكستانية، وبحضور ممثلين من مختلف الدول، بما فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هذا المهرجان، الذي يُقام سنويًا، افتُتح في إسلام آباد بحضور السيناتور محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، والسيدة أمنة بلوش، نائبة وزير الخارجية الباكستاني.

درخشش ایران در جشنواره خیریه وزارت خارجه پاکستان+فیلم

في هذا المهرجان الدولي، عرضت البعثات الدبلوماسية والثقافية لدول "إيران، باكستان، تركيا، أوزبكستان، جمهورية أذربيجان، بنغلاديش، نيبال، جزر المالديف، تركمانستان، الصين، أوكرانيا، روسيا، ماليزيا، إندونيسيا، مصر، العراق، الكويت، فلسطين" وعدة دول أخرى منتجات ثقافية وفنية، مُبرزةً ثقافاتها وعاداتها للزوار.

درخشش ایران در جشنواره خیریه وزارت خارجه پاکستان+فیلم

درخشش ایران در جشنواره خیریه وزارت خارجه پاکستان+فیلم

وقامت سفارة جمهورية إيران الإسلامية، بالتعاون مع المستشار الثقافي لبلادنا في إسلام آباد، بتعريف الزوار بثقافة إيران وحضارتها الغنية من خلال عرض بعض المعالم الثقافية والفنية في بلادنا، وتقديم الهدايا التذكارية والحرف اليدوية الإيرانية، والتعريف بالمعالم السياحية.

/انتهى/

رمز الخبر 1965316

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات