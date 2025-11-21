  1. إيران
السفير الإيراني في أديس أبابا يناقش مع وزير الخارجية الإثيوبي اخر تطورات العلاقات الثنائية

التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أديس أبابا علي أكبر رضائي بوزير الخارجية الإثيوبي وناقش معه اخر تطورات العلاقات الثنائية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى علي أكبر رضائي، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أديس أبابا، بوزير الخارجية الإثيوبي، حديرة أبرا.

في هذا اللقاء، أشار المسؤول الإثيوبي، إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي.

من جانبه، أعرب السفير الإيراني عن استعداد بلاده لزيادة التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتوسيع الخدمات الجوية عبر الخطوط الجوية الإثيوبية.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز آليات التعاون القائمة، بما في ذلك اللجنة الوزارية المشتركة والمشاورات السياسية المنتظمة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

