رئيس مجلس النواب الإثيوبي يلتقي وزير الخارجية الإيراني

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى تاغسيه تشافو، رئيس مجلس النواب الإثيوبي الموجود حالياً في طهران، بوزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي في مقر وزارة الخارجية يوم السبت.

کما التقى رئيس مجلس النواب الإثيوبي، صباح اليوم السبت، برئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، وأجرى محادثات معه أثناء وجوده في البرلمان الایرانی.

جاء زيارة مجلس النواب الإثيوبي والوفد المرافق له الى طهران في إطار الدبلوماسية البرلمانية وبهدف تسهيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية بين البلدين.

