عارف يؤكد ضرورة حشد كافة الطاقات لاحتواء الحرائق في غابات شمال ايران

أفادت وكالة مهر للأناء، نقلًا عن الموقع الإلكتروني لمكتب النائب الأول لرئيس الجمهورية، انه عقب اندلاع الحرائق في غابات شمال ايران، اصدر عارف الأوامر اللازمة في اتصالين هاتفيين منفصلين مع محافظ مازندران ورئيس منظمة إدارة الأزمات الوطنية، وذلك بعد تلقيه آخر التقارير عن حجم الأضرار وكيفية إخماد الحرائق في الغابات ، لتعبئة جميع الإمكانيات وتوفير المعدات اللازمة لمكافحة الحرائق لقوات الإغاثة.

وفي الاتصالين الهاتفيين، أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية على تسخير جميع الطاقات المحلية والمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون بين الإدارات والهيئات المعنية الأخرى بمشاركة المواطنين حتى إخماد حرائق الغابات بالكامل.

يذكر انه اشتعلت النيران في غابات قرية "إليت" بمرزن آباد على مرحلتين، الأولى في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني ، وتم احتواء الحريق نهائيًا بعد جهود استمرت عدة أيام من قبل فرق الإنقاذ.

كما بدأت المرحلة الثانية من الحرائق في غابات "إليت" بمرزان آباد يوم السبت من الأسبوع الماضي 15 نوفمبر، ومع استخدام ثلاث مروحيات وجهود فرق الإنقاذ والقوى الشعبية، تم احتواء جزء كبير من الحريق في غابات هذه المنطقة، ولم يتبقَّ سوى جزء صغير منه.

