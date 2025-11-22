الاحتلال يعتقل النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال الطيراوي وأبناءه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال رئيس نقابة بلدية الخليل والأسير المحرر محمد حسين أبو حديد خلال اقتحامها للمدينة في الضفة الغربية.

بدورها، ذكرت مواقع فلسطينية أنّ قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر القديم شرقي مدينة نابلس، وكذلك نفذت عمليات مداهمة لمنازل الفلسطينيين في مخيم بلاطة شرقي نابلس.

ومسا أمس، أشارت وكالة وفا الفلسطينية، إلى أنّ عدداً من الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم في الضفة.

واستشهد فلسطينيان، فجر أمس الجمعة،برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام كفر عقب حيث انتشرت القناصة على أسطح المنازل وأطلقوا النار على الشبان الذين حاولوا التصدي لهم.

