ایران تطالب بوقف العدوان ودعم دولي لاعادة الاعمار في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن رضا دهقاني، نائب الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في جنيف، يوم الخميس، قال خلال الاجتماع الخامس والثلاثين لمجلس إدارة المنظمة الدولية للعمل (ILO)، إنه يعرب عن قلقه الشديد إزاء الأزمة الإنسانية في فلسطين، مطالباً بوقف دائم للاحتلال في غزة.

وأشار ممثل إيران إلى نتائج التقرير المقلقة للمنظمة الدولية للعمل، والتي تشمل انخفاضاً حاداً في الناتج المحلي الإجمالي، وانهيار سوق العمل في غزة، وتشريد 1.9 مليون شخص، وتدمير كامل للمؤسسات التعليمية.

وأضاف دهقاني أن هناك حاجة إلى دعم جاد من المجتمع الدولي لضمان وصول مستدام وغير معرقل للمساعدات الإنسانية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم الاستجابة الطارئة الكاملة للمنظمة الدولية للعمل.

وأكد ممثل إيران دعم الجمهورية الإسلامية الكامل لإعادة إعمار غزة تحت سيادة فلسطينية كاملة، وتضامنها مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة والاستقلال، مشدداً على أن الحق الأساسي للعمال الفلسطينيين في العمل اللائق، والكرامة، والحياة الحرة يجب أن يُستعاد لهم، محذراً من أن تكلفة عدم التحرك ستكون أعلى حتى من تكلفة إعادة الإعمار.

كما أشاد ممثل إيران بالجهود الطارئة للمنظمة الدولية للعمل، بما في ذلك توفير 1245 وظيفة قصيرة الأجل ودعم تحسين الأعمال، معرباً عن ترحيبه بالاستراتيجية الوطنية للتوظيف للفترة 2025-2027.