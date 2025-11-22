النظام الصحي في غزة على وشك أن ينهار انهيارًا شاملًا

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأوضح البرش، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن عجز الأدوية الأساسية بلغ 84%، بينما وصلت 40% من أدوية الطوارئ إلى مستويات صفرية لأول مرة في تاريخ الوزارة، إضافة إلى نقص بنسبة 71% في المستلزمات الطبية.

وأشار إلى أن الشاش غير متوفر، والمحاليل لن تكفي لأكثر من شهر، والمختبرات متوقفة بسبب انقطاع الوقود والاتصالات. وقال إن وزارة الصحة لا تتلقى سوى شاحنتين طبيتين أسبوعيا، وهي كمية "لا تساوي شيئا" أمام الاحتياجات الضخمة، بينما بلغ عجز أدوية السرطان 71%، واختفت 90% من مستلزمات جراحة العظام، ما دفع آلاف الجرحى إلى طلب تحويلات للعلاج خارج غزة.

ووسجلت الوزارة إصابة 82% من الأطفال دون عام بفقر الدم، إضافة إلى أكثر من 18 ألف حالة بحاجة للسفر للعلاج، بينهم 7 آلاف جريح و5 آلاف طفل. وأوضح البرش أن الاحتلال يقدم صورة مضللة للعالم عبر السماح بدخول بضائع استهلاكية ومنع الأجهزة الطبية والمستلزمات المنقذة للحياة، مشددا على حاجة القطاع العاجلة للأدوية الحيوية والمستشفيات الميدانية وقطع غيار الأجهزة.

وبيّن أن ألف مريض توفوا بانتظار التحويل للعلاج، وأن 6 آلاف مصاب بُترت أطرافهم ويحتاجون إلى تأهيل ورعاية طبية ونفسية عاجلة. وأكد أن إنقاذ القطاع الصحي مرهون بفتح المعابر وتدفق الإمدادات، محذرا من أن استمرار الوضع الحالي يجعل الموت "أقرب إلى الناس من العلاج".

