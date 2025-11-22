  1. إيران
  2. السياسة
٢٢‏/١١‏/٢٠٢٥، ١:١٣ م

نائب رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي يلتقي وزير الخارجية الايراني

التقى نائب رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي مع وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايراني، السيد عباس عراقجي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد محسن الحكيم المستشار للسيد عمار الحكيم ونائب رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي مع وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي و ناقش معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

