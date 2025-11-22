نائب رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي يلتقي وزير الخارجية الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد محسن الحكيم المستشار للسيد عمار الحكيم ونائب رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي مع وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي و ناقش معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.
