إيران في أسبوع مضی: أهم التطورات الداخلية والخارجية

وکالة مهر للأنباء، انه يهدف هذا التقرير الأسبوعي إلى تلخيص أهم التطورات ومحاولة استعراض الاتجاهات التي أثرت على صنع السياسات والاقتصاد والثقافة والمكانة الإقليمية لإيران، وذلك بأسلوب موجز ومفهوم ودقيق. ما تقرأونه هو ملخص لأبرز الأحداث في إيران خلال الأسبوع الماضي.

اعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً مناهضاً لإيران

في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس، أُقرّ قرارٌ مناهضٌ لإيران، أعدته الولايات المتحدة والترویکا الأوروبية.

وزير الخارجية: اتفاق القاهرة انتهی بعد القرار المناهض لايران

ردًا على اعتماد القرار المناهض لإيران، أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي أن "اتفاقية القاهرة" بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد انتهت فعليًا بعد هذا القرار.

إيران تصل إلى المركز العشرين في تصنيفات الفيفا

تقدم المنتخب الإيراني لكرة القدم مركزًا واحدًا ليحتل المركز العشرين عالميًا.

استشهاد عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في معسكر تدريب بطهران

أعلنت العلاقات العامة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني استشهاد عنصرين من الحرس الثوري الإيراني خلال تدريبات على الأسلحة للقوات الشابة في أحد معسكرات التدريب بمحافظة طهران.

زيادة في عدد السياح الأجانب الداخلين إلى إيران

أعلن وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية أن عدد السياح الأجانب شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الشهرين الماضيين.

ذهبية المصارعة الحرة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

فاز المصارع الإيراني رحمان عموزاد بالميدالية الذهبية في مسابقة المصارعة الحرة ضمن دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض يوم الخميس.

افتتاح المعرض الدولي الخامس "إيران جيو"

افتُتح معرض "إيران جيو" الدولي الخامس يوم الخميس في مركز المعارض الدائم بطهران.

إيران تفوز بميداليتين ذهبيتين في المصارعة اليونانية الرومانية ضمن دورة الألعاب الإسلامية

فاز المصارعان الإيرانيان محمد هادي ساروي وفردين هدايتي بميداليتين ذهبيتين جديدتين للمنتخب الإيراني في دورة ألعاب التضامن الإسلامي.

إطلاق سراح ناقلة النفط "تالارا" وطاقمها

أفادت تقارير إعلامية غربية بأن إيران أفرجت عن ناقلة النفط "تالارا" التي ترفع علم جزر مارشال وطاقمها المكون من 21 فردًا.

أعضاء منظمة شنغهاي يحتجون على السياسات الغربية المناهضة لإيران

أكد أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون على تعزيز التقارب والتنسيق، وأعربوا عن معارضتهم لإجراءات الغرب ونهجه المعادية لإيران في القضية النووية.

اقامة سوق خيري للنساء الدبلوماسيات في طهران

اقامة سوق السيدات الدبلوماسيات الخيري هذا الأسبوع، والذي ضمّ مزيجًا من الثقافة العالمية والفن الإيراني والأنشطة الخيرية، بهدف دعم الأسر المحلية والنوادي الخيرية.

عقد مؤتمر "القانون الدولي تحت الهجوم" في وزارة الخارجية

عُقد يوم الأحد في معهد الدراسات السياسية والدولية التابع لوزارة الخارجية المؤتمر الدولي "القانون الدولي في ظل الهجوم: العدوان والدفاع".

قمة رشت بحضور حكام خمس دول مطلة على بحر قزوين

اجتمع حكام 12 محافظة من خمس دول مطلة على بحر قزوين في رشت لمناقشة التعاون المشترك في إطار قمة "بحر قزوين: جسر الصداقة والتنمية الإقليمية".

