  1. إيران
  2. السياسة
٢٢‏/١١‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٣ م

عراقجي: الدعاية الصهيونية والغربية لتصوير إيران كتهديد قد انهارت

عراقجي: الدعاية الصهيونية والغربية لتصوير إيران كتهديد قد انهارت

أكد وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي ان دعاية الكيان الصهيوني والغرب وجهودهما لتصوير إيران كتهديد للمنطقة بدلاً من إسرائيل قد انهارت .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في مقابلة صحفية، صرّح السيد عباس عراقجي بأن "الاهتمام بجيران الجمهورية الإسلامية وجوارها من أولويات سياستنا الخارجية". وقال: "بدأت هذه الممارسة مع الحكومة السابقة، وبالطبع، اتبعتها الحكومات الحالية أيضًا، واعتبرناها أيضًا الأولوية الأولى لوزارة الخارجية في الحكومة الرابعة عشرة".

وتابع وزير الخارجية: "على مدار العام أو الأشهر الأربعة عشر الماضية، كانت التفاعلات الدبلوماسية مع الدول المجاورة على مستوى عالٍ جدًا".

وأكد عراقجي: إن دعاية الكيان الصهيوني والغرب وجهودهما لتصوير إيران كتهديد للمنطقة بدلاً من إسرائيل قد انهارت؛ وبالطبع، كانت لهجمات إسرائيل، وجرائمها، وكوارثها، وجرائمها في المنطقة تداعياتها في هذا الصدد.

وأضاف عراقجي: "بدأنا منذ مدة دبلوماسية الاقليم، لأن دول الجوار قادرة على بناء علاقات تجارية جيدة مع جيرانها في بلادنا، والتي تتمتع بإمكانيات ممتازة".

/انتهى/

رمز الخبر 1965262
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات