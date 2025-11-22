إيران تصبح خامس دولة تمتلك تكنولوجيا تصنيع خراطيم نقل النفط العائمة

أفادت وكالة مهر للأنباء عن نائب الرئيس للشؤون العلمية والتقنية واقتصاد المعرفة، مرادخاني، المدير الفني لشركة طهران لتصنيع قطع المطاط، قوله إنه تم إنتاج أربعة فروع من هذه الخراطيم وإرسالها إلى الشركة البحرية الإيرانية: "هذا المنتج التكنولوجي قيد الخدمة على متن سفينة "كوروش" منذ ثلاث سنوات. وقد أظهرت نتائج أداء هذه الخراطيم نتائج إيجابية ومرغوبة".

وأكد أن الاختبارات المتعلقة بهذا المنتج أُجريت بالكامل، وأن العينة الإيرانية تتمتع بجودة مماثلة للعينات الأجنبية، وقد نجحت أيضًا في الخدمة التشغيلية.

وشرح المدير الفني لشركة طهران لقطع المطاط خصائص هذا الخرطوم قائلاً: "يتميز هذا الخرطوم بطابعه العائم في البحر، ويُستخدم لربط ناقلات النفط بمنشآت نقل النفط. وفي كل دورة، يتم نقل ما بين مليون ومليوني برميل من النفط الخام عبر 30 فرعًا من هذه الخراطيم". بعد انتهاء العملية، تتم إزالة الحافة وتركيب غطاء أعمى (غطاء) بحيث يبقى الخرطوم عائمًا في الماء وجاهزًا للاستخدام مرة أخرى. وأضاف هذا الناشط التكنولوجي: "يُمثل الحفاظ على هذا الهيكل عائمًا في البحر تحديًا تقنيًا كبيرًا، وليست كل دولة قادرة على هندسته وبنائه. وبينما تواجه بعض الدول المصنعة مشكلة غرق الخرطوم بعد فترة، فإن المنتج الإيراني الذي تُنتجه هذه الشركة يعمل بشكل متواصل منذ أربع سنوات، وأظهر أداءً ممتازًا.

ووفقًا له، تُجرى حاليًا مشاورات مع الشركة الإيرانية البحرية وشركة محطات النفط الإيرانية لإنتاج هذا المنتج بكميات كبيرة، بحيث يُمكن إيقاف استيراد هذا النوع من الخراطيم تمامًا. في السابق، كانت هذه الخراطيم تُستورد من اليابان وإيطاليا، ولكن مع فرض العقوبات، تلاشت إمكانية الاستيراد أيضًا.

وفي إشارة إلى توطين هذه التقنية من خلال الهندسة العكسية وفي شكل خطة إنتاج أولية، أشار إلى أن: "تم توفير ميزانية هذا المشروع من قِبل نائب الرئيس للعلوم والتكنولوجيا. بدأ التعاون مع الشركة البحرية حوالي عام 2021، وتم إجراء أعمال بحثية وتجريبية على مدار عامين. وأخيرًا، في عام 2023، تم إرسال أول خرطوم مُصنّع في البلاد. إلى منطقة عمليات كيش.

أعلن مرادخاني: بدأت أنشطة البحث والدراسة في شركة طهران لتصنيع قطع المطاط عام 2016 لإنتاج منتج مقاوم للمنتجات البترولية والظروف الجوية البحرية القاسية. بخبرة تمتد لخمسين عامًا ومختبر مجهز تجهيزًا كاملًا، تتمتع هذه الشركة بالقدرة على إجراء جميع الاختبارات اللازمة للمواد المطاطية داخل المجمع، وأعلنت عن استعدادها التام لإنتاج هذا المنتج الاستراتيجي في البلاد.

