حديقة إيران النباتية من بين أفضل 10 حدائق في العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عُقد اليوم مؤتمرٌ صحفيٌّ حول إدارة النفايات في القطاع الزراعي، في الحديقة النباتية، بحضور غلام رضا كلىمحمدي، نائب وزير الجهاد الزراعي ورئيس منظمة البحوث والتعليم والترويج الزراعي.

يوسف إجني، عضو هيئة التدريس في قسم أبحاث النباتات، أشار إلى أن الحديقة النباتية تضم 22 بيئة نباتية، وقال: "تضم هذه الحديقة أنواعًا مختلفة من النباتات الإيرانية والأجنبية، ومن بينها بيئة الأقحوان".

وأضاف: "تبلغ مساحة الحديقة النباتية 500 هكتار، وهي مخصصة لأنواع مختلفة ومتنوعة من الأقحوان بأحجام وألوان متنوعة".

وفي إشارة إلى ري هذا التراث الإيراني العريق الذي يمتد لـ 60 عامًا، قال: "لقد كان ري النباتات في هذه الحديقة يعاني من ضغوط، ولكن نظرًا لانخفاض هطول الأمطار ونقص الموارد المائية، فإننا نتطلع إلى استخدام مياه الصرف الصحي للحفاظ على حياة هذه البيئة".

وأضاف: "تُعد هذه الحديقة من أفضل 10 حدائق نباتية في العالم، وهي وجهة سياحية شهيرة سنويًا في مختلف المواسم".

يُذكر أن مهرجان الأقحوان يُقام في هذه الحديقة من أكتوبر إلى ديسمبر.

/انتهى/