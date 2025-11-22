العميد جهان شاهي: ايران تعلن استعدادها للرد على التهديدات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد علي جهان شاهي لقادة هذه القوة: "بتحديد أهداف القائد الأعلى للقوات المسلحة والاستفادة من تجارب الحرب، وخاصة حرب الاثني عشر يومًا المفروضة، تم توضيح ميثاق تحرك القوات البرية بناءً على خمسة مبادئ استراتيجية: التركيز على المحافظات، والعدالة، والكفاءة، والتكنولوجيا، وبناء المهارات".

وأضاف: بناءً على هذه المبادئ الخمسة وأوامر القيادة في مرسوم تعييني، وانطلاقًا من "الجهد الجاد لتحسين القدرة على الحركة والكفاءة ورأس المال البشري والأسلحة والمعدات في مواجهة التهديدات الحديثة من خلال الاستفادة من القوة المعنوية والخبرات والقدرات والتقنيات الناشئة"، سنرسم مسار عملنا ونمضي قدمًا نحو آفاق مشرقة.

وأكد قائد القوات البرية للجيش: "لقد وصلت القوات البرية للجيش، باستخدام النخب العلمية والشركات القائمة على المعرفة والتقنيات الناشئة، وخاصةً من خلال استخدام "الذكاء الاصطناعي"، إلى مستوى عالٍ من القدرة القتالية اليوم، وهي، بفضل مواردها البشرية الكفؤة والمخلصة والساعية للشهادة، وأسلحتها ومعداتها الحديثة، مستفيدةً من التجارب القيّمة للمحاربين القدامى وحرب الاثني عشر يومًا المفروضة، جاهزة للرد على أي تهديدات محتملة من الأعداء".

واشار العميد جهان شاهي، إلى أننا نواجه اليوم حربًا معرفية ومشتركة، وأكد: لقد دخل أعداء النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حرب ناعمة مع جمهورية إيران عندما عجزوا عن تحقيق أهدافهم الشريرة بالحرب القاسية، وبعون الله تعالى، والقيادة الحكيمة للقائد الأعلى للقوات المسلحة، ووحدة وتضامن الشعب الإيراني العظيم، وقدرة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، سنُحبط مرة أخرى جميع مخططات الأعداء.

وفي إشارة إلى أعمال هذه القوة في الحرب المفروضة التي استمرت 12 يومًا، قال: كان للقوة البرية للجيش حضور فعال في ساحة المعركة من خلال نشر 10 ألوية لحراسة الحدود، واستخدام طائرات آرش 1 و2 المسيرة لمهاجمة الأراضي المحتلة، ونشر أنظمة دفاعية في شبكة الدفاع الجوي المتكاملة لتعزيز ودعم قوات الدفاع الجوي والفضائي التابعة للحرس الثوري الإسلامي، وكذلك استخدام أنظمة دفاعية جديدة لإسقاط طائرات العدو المسيرة ومنع الأعداء من تحقيق أهدافهم الشريرة.

/انتهى/