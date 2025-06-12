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١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٤:٠٢ م

قائد القوات البرية للجيش الايراني يلتقي رئيس إندونيسيا

قائد القوات البرية للجيش الايراني يلتقي رئيس إندونيسيا

التقى قائد القوات البرية للجيش الايراني برئيس إندونيسيا على هامش افتتاح معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "إندوديفينس 2025".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، التقى العميد كيومرث حيدري، قائد القوات البرية للجيش الايراني، برئيس إندونيسيا، برابوو سوبيانتو، على هامش افتتاح معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "إندوديفينس 2025".

وفي هذا اللقاء، الذي حضره وفد عسكري إيراني، أعرب الجانبان عن ارتياحهما وناقشا قضايا المعرض وتعميق العلاقات الدبلوماسية العسكرية والدفاعية.

كما التقى قائد القوات البرية للجيش بقائد الجيش وقائد القوات البرية الإندونيسية. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لهذا اللقاء في مجالات الدفاع والشؤون العسكرية والقضايا المتعلقة بالمعرض، بهدف تعميق العلاقات الدبلوماسية العسكرية والدفاعية.

رمز الخبر 1959166

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