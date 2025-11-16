ايرادات ايران من السياحة العلاجية تتجاوز ايراداتها من تصدير الفستق

وأفادت وكالة مهر للأمباء، انه أعلن نائب وزير السياحة الإيراني، أنوشيروان محسني بندبي، مؤخراً أن كل سائح يأتي للعلاج الى إيران ينفق 5 آلاف دولار.

وتكتب إحدى المجلات الألمانية أن أعمال عمالقة الطب الإيراني لا تزال تدرَّس حول العالم، وأن الطب الإيراني أصبح محط أنظار العالم.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يتحدث العديد من الأشخاص عن تجاربهم الطبية في إيران ويحكون عن مفاجآت رحلة علاجهم. لكن السياحة العلاجية لا تقتصر على هذه الجوانب؛ فقد استقبلت إيران مليوناً ومائتي سائح علاج خلال العام الماضي، وحققت خلال هذه الفترة إيرادات بلغت 642 ألف مليار تومان، وهو مبلغ يكفي لإنشاء أكثر من 100 منشأة طبية.

وفقاً للإحصائيات، تمتلك إيران أكثر من 1020 مركزاً طبياً (باستثناء عيادات التجميل). وتجذب حالياً مدن طهران وتبريز وشيراز وأصفهان ومشهد العدد الأكبر من سياح العلاج.

ويقول مصطفى فاطمي، المدير العام للسياحة الداخلية، إن السياحة العلاجية ستتحول في المستقبل إلى أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد.