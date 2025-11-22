"نوري المالكي" مرشح حزب الدعوة الاسلامية لرئاسة وزراء العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر الحزب في بيان له اليوم السبت 22 تشرين الثاني 2025، أن "المجلس قرر بالإجماع ترشيح الأمين العام للحزب نوري المالكي لرئاسة مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة".

ويأتي هذا الترشيح بالتزامن مع وصول المالكي إلى مدينة أربيل في كردستان العراق، اليوم، للتباحث بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد إجراء الانتخابات التشريعية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

ومن المقرّر أن يستهل المالكي زيارته الى اربيل، بلقاءٍ رئيس الاقليم بارزاني، قبل أن يلتقي القادة السياسيين هناك؛ وذلك لبحث تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.