  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٢٢‏/١١‏/٢٠٢٥، ٧:١٤ م

"نوري المالكي" مرشح حزب الدعوة الاسلامية لرئاسة وزراء العراق

"نوري المالكي" مرشح حزب الدعوة الاسلامية لرئاسة وزراء العراق

قرر مجلس شورى "حزب الدعوة الإسلامية" العراقي، اليوم السبت، ترشيح الأمين العام للحزب، "نوري المالكي" لرئاسة مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر الحزب في بيان له اليوم السبت 22 تشرين الثاني 2025، أن "المجلس قرر بالإجماع ترشيح الأمين العام للحزب نوري المالكي لرئاسة مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة".

ويأتي هذا الترشيح بالتزامن مع وصول المالكي إلى مدينة أربيل في كردستان العراق، اليوم، للتباحث بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد إجراء الانتخابات التشريعية في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

ومن المقرّر أن يستهل المالكي زيارته الى اربيل، بلقاءٍ رئيس الاقليم بارزاني، قبل أن يلتقي القادة السياسيين هناك؛ وذلك لبحث تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

رمز الخبر 1965286

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات