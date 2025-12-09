غزة: وصول 10 شهداء إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أكدت الصحة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي في غزة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ومنذ التوصل إلى الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 11 أكتوبر 2025، فقد وصل إجمالي تعداد الشهداء إلى 377، و987 إصابة، وانتشال 625 جثة من الشوارع وبين الركام.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70,366 شهيدًا 171,064 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، بحسب تقرير وزارة الصحة.

