أدوية جديدة للسرطان قريباً؛ 12 منتجًا تكنولوجيًا تم الكشف عنها خلال أسبوع الأبحاث

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال رامين كردي، في مؤتمر صحفي عُقد يوم الاثنين 8 ديسمبر، بمناسبة أسبوع البحث ويوم الطالب في جامعة طهران للعلوم الطبية، أن أنشطة البحث في البلاد بدأت منذ حوالي 20 إلى 25 عامًا، وقال: إن جامعة طهران للعلوم الطبية من المراكز الرائدة في هذا الاتجاه.

وأضاف: "نتاج العمل البحثي هو المقالات، وقبل 30 عامًا، لم يكن يُنشر في جامعة طهران للعلوم الطبية سوى أقل من 100 مقال. ولكن الآن، نُشر 6230 مقالًا منذ بداية العام، وسيصل هذا العدد إلى 8000 مقال بنهاية العام. تُظهر هذه الإحصائيات أن مشاريع البحث قد اتجهت تدريجيًا نحو زيادة الجودة".

وأكد على ضرورة المضي قدمًا نحو تطوير العلوم في مجالات الخلايا والجزيئات، والذكاء الاصطناعي، مضيفًا: "في مجال الطب، تحول التركيز نحو الأدوية البيولوجية والبيولوجية، وهي أدوية باهظة الثمن ويصعب تصنيعها. يجب علينا بالتأكيد البدء بالعمل في هذا المجال، لأنه إذا لم نفعل ذلك، فسنواجه على الأرجح ظروفًا اقتصادية صعبة لإنتاج هذه الأدوية". وقد تم تصنيع 160 دواءً في مركز تطوير الأدوية بجامعة طهران للعلوم الطبية، وجزء كبير منها بيولوجي وكيميائي عالي التقنية.

