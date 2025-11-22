قائد الجيش الايراني : تلاحم قواتنا المسلحة رصيد استراتيجي للبلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن اللواء "أمير حاتمي" بعث اليوم السبت رسالة الى رئيس منظمة تعبئة المستضعفين (الباسيج) العميد "غلام رضا سليماني"، مهنئا اياه لمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس هذه القوة المسلحة في ايران.

وأكد القائد العام للجيش الإيراني، في رسالته، أن "تأسيس الباسيج بقرار من الإمام الخميني (رض) شكل مبادرة تاريخية رسخت حضور الشعب الإيراني في الساحات الدفاعية والثقافية والاجتماعية، وجعلت من قوات التعبئة ركيزة أساسية للأمن والاستقرار الوطني".

وأشار إلى الدور البارز لقوات الباسيج في مواجهة التهديدات والمؤامرات؛ واصفا التنسيق بين هذه القوة والجيش والحرس الثوري وسائر الأجهزة الأمنية في البلاد، انه اقتدار ستراتيجي يعزز الردع العسكري ويدعم التماسك الوطني.

وتمنى اللواء "حاتمي" في رسالته، بالتوفيق لقيادة الباسيج وكوادره؛ مشيدا بدورهم في خدمة الشعب وصون المكانة الرفيعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.