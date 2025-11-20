اللواء موسوي: "البسيج" هم السد المنيع للبلاد في مواجهة تهديدات العدو

أفادت وكالة مهر للأنباء، أصدر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء عبد الرحيم موسوي، رسالة بمناسبة أسبوع قوات التعبئة والذكرى السنوية لقرار الإمام الخميني (ره) التاريخي بتأسيس قوات التعبئة.

وقال في رسالته أن قوات التعبئة هي الابنُ البار للثورة الإسلامية، ومظهرٌ لـ"الأمة في صورة نظام"؛ ظاهرةٌ إلهيةٌ انبثقت من نصّ إيمان الشعب، ورفعت رايةَ الشرف والقوة الوطنية في ساحاتٍ شاقة. هذه المؤسسة ليست مُجرّد منظمة، بل ثقافةٌ وفكرٌ ومدرسةٌ جهاديةٌ متكاملة، على مستوى مدرسة عاشوراء و... ولقد ضحى هذا الابن ويضحي بحياته دفاعًا عن مبادئ الإسلام والثورة.

وتابع اللواء موسوي: في الدفاع المقدس الذي استمر اثني عشر يومًا ضد الحرب المفروضة وتحالف الشر بين أمريكا والكيان الصهيوني المزيف والخبيث، بلورت قوات التعبئة ... تجلٍّ جديد لإرادة الأمة الإيرانية العظيمة، وأثبتت أنها اليوم، بنفس الروح الجهادية والثورية السابقة، تقف في طليعة الدفاع عن المبادئ المقدسة للثورة الإسلامية، وأمن البلاد واستقلالها الوطني، وتمثل حصنها المنيع في وجه تهديدات الأعداء في مختلف المجالات والساحات.

وأكد رئيس هيئة الأركان في رسالته: إن مؤسسة التعبئة المقدسة، إلى جانب القوات المسلحة وسائر الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والقانونية والدفاعية في وطننا الحبيب إيران، على أهبة الاستعداد لتلبية احتياجات الشعب والبلاد، لا سيما في مجالات البناء والتقدم والازدهار، والردع والقدرة العلمية، والدفاع الجاد، والأمن المستدام، والتصدي الحاسم والشجاعة للمؤامرات الاستكبارية، وأي عدوان أو اعتداء من أعداء الثورة والنظام الإسلامي على الشعب الإيراني.

