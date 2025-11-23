لبنان... شهيد باستهداف إسرائيلي لبلدة عيتا الشعب الجنوبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان بدورها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنّ الغارة الإسرائيلية على عيتا الشعب استهدفت سيارة.

وأفادت مراسلة الميادين، اليوم الأحد، أنّ محلقة إسرائيلية ألقت قنبلة بالقرب من عين بلدة عديسة الأثرية، في الجنوب.

وأمس السبت، نفد "جيش" الاحتلال سلسلة اعتداءات على مناطق في جنوبي وشرقي لبنان.

واستشهد مواطن لبناني في إثر غارة إسرائيلية على سيارة في منطقة وادي السلوقي في قضاء بنت جبيل، واستشهد شخص آخر في استهداف إسرائيلي لسيارة في بلدة زوطر الشرقية قضاء النبطية، في الجنوب.

ونقلت المصادر ا أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على دفعات، استهدفت مرتفعات حرجية في إقليم التفاح والجرمق والمحمودية وكفر حمام، إضافة إلى منطقة الجبور وجبل الرفيع، وأطراف بلدة سجد.

