  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٦‏/٠١‏/٢٠٢٦، ٩:٠٢ ص

لبنان...عدوان إسرائيلي يستهدف مرتفعات الريحان ووادي برغز في الجنوب

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات على مرتفعات الريحان ووادي برغز في جنوب لبنان، وسط تحليق مكثف على علو منخفض.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر خبرية في جنوب لبنان، مساء الأحد، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات على مرتفعات الريحان، والجبور التي تعد جزءاً من مرتفعات الريحان، ووادي برغز، وسط تحليق مكثف على علو منخفض.

ونفذ الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اعتداءات منذ صباح اليوم على مناطق الجنوب والبقاع، ما أسفر عن استشهاد شخصين وجرح 6 آخرين.

وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان في خرق واضح للقرار الأممي 1701 وإعلان وقف الأعمال العدائية، وهي تطال مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.

/انتهى/

رمز الخبر 1967744

