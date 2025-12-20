جهود أمريكية لتوحيد المرتزقة السعوديين والإماراتيين في اليمن

أفادت وكالة مهر للأنباء، ذكرت صحيفة الأخبار في تقرير لها: "يعمل المجلس الانتقالي الجنوبي لليمن (المدعوم إماراتياً) على توسيع نفوذه في شرق البلاد. ويتم ذلك بذريعة ضمان أمن محافظتي حضرموت والمهرة، بينما يهدف في الواقع إلى التوغل نحو المناطق الشمالية".

ويبدو أن هناك تحركات لإشعال فتيل المواجهة على الجبهات الشمالية ضد قوات أنصار الله. وتتزامن هذه التحركات مع ضغوط سعودية لسحب المرتزقة الإماراتيين من المحافظتين المذكورتين. كما ترى الولايات المتحدة ضرورة حل النزاع بين المرتزقة السعوديين والإماراتيين في اليمن، لكي يتوحد الطرفان لمواجهة قوات أنصار الله.

وفي هذا السياق، تشاور وزير الخارجية الأمريكي مؤخرًا مع نظيره الإماراتي حول ضرورة تحقيق الاستقرار في المناطق الجنوبية من اليمن. وأعلنت مصادر مطلعة في جنوب اليمن أن الإمارات تعتزم توحيد صفوف مرتزقتها لمواجهة قوات أنصار الله.

وقد عقد السفير الأمريكي لدى اليمن عدة اجتماعات مع أعضاء ما يُسمى بالمجلس الرئاسي ونشطاء المجلس الانتقالي، مؤكدًا على ضرورة توحيد صفوفهم في مواجهة قوات أنصار الله.

في الوقت نفسه، سيطرت مرتزقة الإمارات على ما تبقى من مؤسسات محافظة المهرة خلال اليومين الماضيين، وأرسلت معدات عسكرية جديدة إلى محافظة حضرموت. في المقابل، واصلت الطائرات المقاتلة السعودية التحليق فوق حضرموت، وشوهدت طائرات مسيرة يُقال إنها تُنفذ مهام استطلاعية ضد مرتزقة الإمارات في المنطقة. وقد فشلت الضغوط السعودية على مرتزقة الإمارات للانسحاب من المحافظتين، ويتجه التركيز الآن نحو احتمالية وقوع اشتباكات في حضرموت في ظل وجود قوات مسلحة تابعة للسعودية ودعم جوي من الرياض.

/انتهى/