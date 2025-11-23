قرار مجلس المحافظين يفتقد لأي اعتبار

أفادت وكالة مهر للأنباء، أكد مهدي شمران، رئيس المجلس الإسلامي في طهران، في جلسة علنية للمجلس، أثناء تقديمه التعازي بمناسبة الأيام الفاطمية واستشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) للشعب الإيراني والأمة الإسلامية: إن استشهاد السيدة الزهراء (عليها السلام) المفجع بعد 75 إلى 95 يومًا فقط من وفاة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) هو أحد أصعب الأحداث في تاريخ صدر الإسلام ولا يزال مصدر حزن وألم للشيعة.

وفي إشارة إلى تزامن هذه الأيام مع تشييع جثامين الشهداء المجهولين في جميع أنحاء البلاد وجنازات حوالي مائة شهيد مجهول في طهران من جامعة طهران إلى صعود الشهداء، قال شمران: نأمل أن يكرم الشعب العزيز، كما هو الحال دائمًا، المكانة الرفيعة لهؤلاء الشهداء بحضورهم؛ مع أن كرامة الشهيد أسمى من أي شرف ظاهر.

وأشار رئيس مجلس مدينة طهران إلى القرار الأخير لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واصفًا إياه بأنه "غريب وسياسي وباطل"، وقال: "هذا القرار، الذي صدر بضغط من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، ما هو إلا استكمال لمعلومات من أماكن قصفتها هذه الدول. هذا السلوك يُظهر تبعية السيد غروسي المفرطة للولايات المتحدة والكيان الصهيوني".

وأضاف: "الأوروبيون يُضيعون وقتهم على الولايات المتحدة دون داعٍ، وسيدفعون ثمن هذا في النهاية. لقد تجاوزت إيران فترة خطة العمل الشاملة المشتركة السابقة، ولم تعد تعيش ظروف الماضي. إصدار مثل هذه القرارات لا قيمة له، وليس سوى استبداد وتجاوز للقانون من قبل القوى العظمى في النظام الدولي".

في جانب آخر من كلمته، أدان جمران استمرار هجمات الكيان الصهيوني على غزة بعد وقف إطلاق النار، وقال: "لقد استشهد أكثر من 300 فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بعد إعلان وقف إطلاق النار". هذا هو معنى السلام من وجهة نظر الكيان الصهيوني، ويُظهر أنه لا يمكن الوثوق بادعاءاتهم ومؤيديهم.

وأكد رئيس مجلس مدينة طهران: "لقد صمد شعبنا دائمًا في وجه الأعداء بوحدته وتضامنه واتباعه لقيادته، وسيواصل هذا النهج بقوة".

