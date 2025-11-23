تجاوز حجم التجارة بين إيران وأفغانستان إجمالي التجارة مع أوروبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في مقابلة صحفية، أعلن وزير الخارجية الإيراني، سيد عباس عراقجي، عن زيادة ملحوظة في حجم التجارة مع طالبان، مؤكدًا أن هذا المبلغ يفوق إجمالي تجارة إيران مع الدول الأوروبية.

وأضاف: "ينبغي لإيران التركيز على تطوير وتوسيع العلاقات التجارية مع طالبان، ويمكن للمحافظات الحدودية أن تلعب دورًا محوريًا في هذا الصدد".

وإذ ردّ وزير الخارجية على المخاوف بشأن قضايا الحدود، أعلن أيضًا أن هذه القضايا يمكن حلها على مستوى المسؤولين المحليين.

تأتي هذه التصريحات في وقت انقطعت فيه علاقات طالبان التجارية مع باكستان، ولجأت الحركة إلى التعاون مع إيران لسدّ هذه الفجوة.

في وقت سابق، زار نور الدين عزيزي، وزير الصناعة والتجارة بالوكالة في حكومة طالبان، إيران لبحث إمكانية استخدام ميناء تشابهار لتصدير البضائع الأفغانية إلى الهند.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية، أعلن عبد السلام جواد، المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة في حكومة طالبان، أن حجم التجارة الثنائية خلال الأشهر الستة الماضية بلغ 1.6 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنةً بحجم التجارة مع باكستان الذي بلغ 1.1 مليار دولار في الفترة نفسها.

