إطلاق نار كثيف بين باكستان وأفغانستان في منطقة حدودية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تبادلت باكستان وأفغانستان إطلاق نار كثيف، مساء الجمعة، في منطقة على حدود البلدين، حسبما اعلنت مسؤولين من الجانبين.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان باكستان عزمها السماح بمرور مساعدات الأمم المتحدة إلى أفغانستان عبر معبري تشامان وتورخام الحدوديين، المغلقين منذ شهرين، جراء التوترات على الحدود بين البلدين.

ويأتي تبادل إطلاق النار بعد اشتباكات حدودية بين البلدين، تشرين الاول الماضي، أودت بحياة العشرات، قبل أن يوقع الجانبان، في الدوحة، على اتفاق لوقف الاشتباكات، لكن محادثات سلام في تركيا انهارت دون التوصل إلى اتفاق طويل الأمد، بسبب خلاف حول الجماعات المسلحة المعادية لباكستان التي تنشط داخل أفغانستان.

وتتهم إسلام آباد مجموعات مسلحة متمركزة داخل أفغانستان بتنفيذ هجمات داخل الأراضي الباكستانية، بما فيها تفجيرات انتحارية شارك فيها مواطنون أفغان، بينما تنفي كابول هذه الاتهامات وتؤكد أنها غير مسؤولة عن الوضع الأمني داخل باكستان.

وقد شهد أكتوبر الماضي سقوط عشرات القتلى في أسوأ موجة عنف حدودية منذ وصول طالبان إلى السلطة عام 2021.

/انتهى/