نقل أكثر من 4 ملايين طن من البضائع عبر حدود خوزستان

أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلن "فؤاد غزيعلي" في مقابلة إعلامية صباح اليوم الأربعاء أنه تم نقل أكثر من أربعة ملايين طن من البضائع عبر المنافذ الحدودية في المحافظة خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام.

وقال: من إجمالي البضائع المنقولة، تم نقل 1,521,140 طنًا من البضائع بواسطة 69,138 شاحنة من معبر "تشذابه" الحدودي.

وأضاف غزيعلي: على معبر شلامجة، تم نقل 2,522,656 طنًا من البضائع بواسطة 79,679 شاحنة.

وفي إشارة إلى نمو عمليات إعادة الشحن مقارنة بالعام الماضي، قال نائب مسؤول النقل في إدارة الطرق السريعة في خوزستان: يُظهر نقل البضائع عبر معبر تشذابه نموًا بنسبة 20%، وعلى معبر شلامجة نموًا بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى أن معبري شلمجة و تشذابه الحدوديين، باعتبارهما معبرين تجاريين رئيسيين بين إيران والعراق، يلعبان دورًا هامًا في نقل البضائع المصدرة والمعاد شحنها، حيث يمر عبرهما جزء كبير من شحنات المواد الغذائية ومواد البناء والسلع الصناعية.

واختتم غزالي حديثه مؤكدًا: إن زيادة الطلب في السوق العراقية وتطوير البنية التحتية الحدودية في السنوات الأخيرة كانا عاملين مؤثرين في نمو عمليات إعادة الشحن في هذين المحطتين.

