العميد رادان: قوة إيران تكمن في اتباع القيادة

أفادت وكالة مهر للأنباء قائد قوات الامن الداخلي الايرانية،في تشييع شهداء مجهولي الهوية أثبتت هذه التجربة أن الأمة التي يقودها المرشد الأعلى لا تُقهر، ويمكنها استعادة اللحمة الوطنية والدبلوماسية الشعبية، والوقوف في وجه روايات العدو الكاذبة.

وقال العميد رادان: أثبت أداء الشعب والقوات الشعبية في هذه الحرب أن إيران لا تستسلم للتهديدات فحسب، بل تظهر أيضًا بمزيد من الصمود والتماسك.

وأضاف قائد قوات الامن الداخلي الايرانية: كما ظهر دور القيادة وقائد الثورة في تجاوز اللحظات الحرجة، حيث مهد الحضور المبكر للقادة واعتمادهم على القيادة الطريق لتجاوز الأزمة.

وشدد: اليوم، تكمن قوة إيران في التضامن الوطني في طاعة القيادة وجاهزية القوات المسلحة. وتقف القوات التي تضم الجيش والحرس الثوري والباسيج والحرس الوطني في الخطوط الأمامية للدفاع عن الأمة أكثر من أي وقت مضى.