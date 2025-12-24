  1. إيران
إيران وطاجيكستان تبحثان توسيع التعاون الأمني وتبادل الخبرات الشرطية

أكد القائد العام لقوى الأمن الداخلي في إيران، العميد أحمد رضا رادان، خلال زيارته إلى طاجيكستان، استعداد طهران لتعزيز التعاون الأمني والشرطي وتبادل الخبرات بين البلدين، في إطار مساعٍ مشتركة لتطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن العميد أحمد رضا رادان القائد العام لقوى الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الايرانية، عن استعداد هذه القوة المسلحة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون مع طاجيكستان، وذلك في تصريح له على هامش تفقده اليوم أكاديمية الشرطة الطاجيكية.

وفي هذه المراسم، منح مجلس علماء الأكاديمية "العميد رادان" شهادة دكتوراه فخرية، وفي الختام قام عدد من الطلبة الطاجيك بقراءة مقاطع من كتاب “الشاهنامه” للشاعر الايراني الشهير فردوسي.

يذكر أن القائد العام لقوى الأمن الداخلي في جمهورية إيران الإسلامية، بدأ أمس الثلاثاء زيارته رسمية إلى طاجيكستان بهدف تطوير وتوسيع التعاون الثنائي في المجالات الشرطية والأمنية.

