سوريا... تمديد حظر التجوال في عدد من أحياء حمص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في التفاصيل أوضحت الإدارة، أن التمديد يشمل أحياء: العباسية، والأرمن، والمهاجرين، والزهراء، والنزهة، وعكرمة، والنازحين، وعشيرة، وزيدل، وكرم الزيتون، وكرم اللوز، وحي الورود، ومساكن الشرطة.

كما دعت الإدارة جميع المواطنين في هذه الأحياء إلى الالتزام بالقرار حفاظاً على سلامتهم، ولضمان استكمال الإجراءات الميدانية الجارية.

وتابعت "سانا" أن حظر التجوال يأتي عقب جريمة قتل راح ضحيتها رجل وزوجته، صباح أمس، في بلدة زيدل، حيث "عُثر عليهما مقتولين داخل منزلهما مع وجود عبارات تحمل طابعاً طائفياً، ما يشير إلى محاولة لبث الفتنة بين الأهالي".

