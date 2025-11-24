  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٤‏/١١‏/٢٠٢٥، ٢:٢٢ م

سوريا... تمديد حظر التجوال في عدد من أحياء حمص

أعلنت إدارة قيادة الأمن الداخلي في حمص، عن تمديد حظر التجوال حتى الساعة الخامسة عصر اليوم الاثنين، في عدد من أحياء المدينة، وذلك بعد حظر مؤقت كانت قد فرضته الإدارة من الخامسة عصر أمس الأحد حتى الخامسة من صباح اليوم في جميع أحياء المدينة، وفقاً لوكالة "سانا" الرسمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في التفاصيل أوضحت الإدارة، أن التمديد يشمل أحياء: العباسية، والأرمن، والمهاجرين، والزهراء، والنزهة، وعكرمة، والنازحين، وعشيرة، وزيدل، وكرم الزيتون، وكرم اللوز، وحي الورود، ومساكن الشرطة.

كما دعت الإدارة جميع المواطنين في هذه الأحياء إلى الالتزام بالقرار حفاظاً على سلامتهم، ولضمان استكمال الإجراءات الميدانية الجارية.

وتابعت "سانا" أن حظر التجوال يأتي عقب جريمة قتل راح ضحيتها رجل وزوجته، صباح أمس، في بلدة زيدل، حيث "عُثر عليهما مقتولين داخل منزلهما مع وجود عبارات تحمل طابعاً طائفياً، ما يشير إلى محاولة لبث الفتنة بين الأهالي".

