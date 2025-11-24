السفير الباكستاني: زيارة لاريجاني لباكستان تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين طهران وإسلام آباد

وأفادت وكالة كهر للأنباء، انه قال محمد مدثر تيبو في رسالة: إن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، يزور باكستان اليوم.

وأضاف: إن هذه الزيارة تأتي في إطار التفاعلات المكثفة بين كبار المسؤولين في البلدين لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.

وأكد السفير الباكستاني: إن زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ستلعب بلا شك دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات التاريخية والعميقة الجذور بين إيران وباكستان.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني كتب على حسابه على موقع إكس نت اليوم الاثنين أنه يزور باكستان، صديقتنا وشقيقتنا في المنطقة، وأن الإيرانيين لن ينسوا أن الشعب الباكستاني وقف إلى جانب الشعب الإيراني خلال حرب الـ 12 يومًا التي شنها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد إيران.

وأكد لاريجاني: أن إيران وباكستان دولتان مهمتان ومؤثرتان في الأمن المستدام في المنطقة، ونحن نولي اهتمامًا دائمًا للعلاقات الأخوية بين دول المنطقة.

