٢٥‏/١١‏/٢٠٢٥، ٩:٢٦ ص

لاريجاني: التعاون بين إيران وباكستان يساهم في تحقيق السلام الإقليمي

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي لدى وصوله إلى اسلام آباد على أهمية مكانة باكستان في المنطقة، وقال إن التعاون بين طهران وإسلام آباد في مختلف المجالات يساهم في تحقيق السلام والهدوء في المنطقة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّح علي لاريجاني، لدى وصوله إلى إسلام آباد صباح الثلاثاء، للصحفيين: "باكستان دولة مهمة في المنطقة، وتتمتع بمكانة متميزة من حيث التأثير على الوضع الأمني في المنطقة".

وأضاف: "لدى الجارة الشرقية لإيران أيضًا دور ثقافي، والعلاقات بين البلدين عميقة وتاريخية منذ زمن طويل".

وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في جمهورية إيران الإسلامية: "في ظل الظروف المتغيرة التي تشهدها المنطقة اليوم، يمكن للتعاون بين إيران وباكستان في مختلف المجالات أن يسهم في تحقيق السلام والهدوء فيها".

وأعرب عن أمله في أن تُؤخذ هذه القضايا المهمة في الاعتبار في المحادثات التي سيجريها خلال زيارته لباكستان.

