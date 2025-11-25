السفير الإيراني في لبنان: مواجهة المقاومة للعدو مستمرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان، مجتبى أماني، في مقابلة على هامش تشييع جثمان القائد الشهيد في حزب الله، هيثم طباطبائي، في بيروت: سنواصل مسيرة المقاومة ضد العدو الإسرائيلي.

استشهد الشهيد طباطبائي مساء الأحد مع أربعة من رفاقه خلال الهجوم الإرهابي الذي شنه الكيان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف أماني في مقابلة مع شبكة العهد: هؤلاء الشهداء يمنحوننا القوة لمواصلة هذه المقاومة.

وأكد أماني أن استمرار الهجمات على المقاومة في لبنان لن يُحقق للعدو أي نتائج، قائلاً: استهداف القادة لن يؤثر سلبًا على المقاومة، وستواصل المقاومة مواجهتها للعدو.

واختتم السفير الإيراني حديثه بالقول: "المقاومة تعتمد على إرادة الشعوب ضد الظالمين".

