قاليباف: جرائم الكيان الصهيوني اللامحدودة لا تُحتمل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي في خطابه خلال جلسة المجلس اليون الثلاثاء: أُقدم التعازي إلى إمام العصر (عج)، قائد الثورة، الشيخ نعيم قاسم، وجميع مناضلي المقاومة الإسلامية اللبنانية وسائر جبهات المقاومة باستشهاد المجاهد الكبير الحاج أبو علي الطباطبائي. لقد قضى حياته كلها في سبيل الجهاد، وقد نال اليوم جزاءه المستحق.

وأضاف: يواصل حزب الله القوي في لبنان مسيرته بقوة، والأجيال التي سبقت الحاج أبو علي وبعده حاضرة في الميدان لتعزيز هذا المسار.

وأكد قاليباف: أنشأ الكيان الصهيوني، بدعم من رئيس وزرائه المجرم، شبكة إجرامية، وينتهج استراتيجية "جريمة بلا حدود".. استراتيجية لا تُفرّق بين عواصم المنطقة.

وتابع: لا يُمكن استمرار هذا الوضع؛ فصبر المقاومة له حدود. المقاومة تُقرر بحكمة، لكنها تُمارس بشجاعة؛ ليست عدوانية، بل ستُقاتل عند الضرورة.

واكد رئيس البرلمان: اليوم، مدّ الكيان الصهيوني يد العدوان نحو المنطقة بأكملها، والسبيل الوحيد لضمان الاستقرار هو قطع هذه اليد العدوانية. ستُقرر المقاومة هذا الأمر بشكل مُنسّق ومُتّسق في جميع أنحاء المنطقة.

/انتهى/