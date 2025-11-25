دورة الألعاب الأولمبية للصم 2025 - طوكيو.."قافلة ايران" تختتم فعالياتها بـ 37 ميدالية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن الدورة الخامسة والعشرون للألعاب الأولمبية للصم، التي انطلقت رسميًا في ١٥ نوفمبر بحفل الختام في طوكيو، ستستمر اليوم (الثلاثاء ٢٥) بإقامة اليوم الحادي عشر من المنافسات في طوكيو.

في بداية هذا اليوم من الألعاب، تنافس ممثلو إيران في فرق الكوميتيه والسباحة للسيدات والرجال مع منافسيهم، مما أسفر عن فوز فريق الكوميتيه للسيدات بالميدالية الذهبية، وفوز فريق الكوميتيه للرجال باللقب الثالث والميدالية البرونزية. في السباحة، فشل علي محمودي خلخالي في التأهل إلى نهائي سباق 100 متر صدر بفوزه بالمركز الثامن، وأنهى مسيرته الرياضية بفوزه بالمركز الثامن في مجموعته.

بعزم السباح الوحيد المُشارك في دورة الألعاب الأولمبية للصم، ثم بفوزه بالميدالية في كوميتيه فرق الرجال والسيدات، حُسمت قضية القافلة الرياضية الإيرانية في هذه الدورة.

فازت القافلة، التي غادرت إلى طوكيو بتشكيلة من 160 شخصًا، بإجمالي 37 ميدالية، منها 8 ذهبيات و10 فضيات و19 برونزية. وحققت إيران أول ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية للصم 2025 في اليوم الرسمي الأول للمنافسات، حيث حصد علي سلحشور المركز الثالث في الجودو. وكان فريق الكوميتيه النسائي آخر فريق إيراني حائز على ميدالية في طوكيو، حيث صعد على منصة التتويج، محققًا بذلك ميدالية ذهبية لبلادنا للمرة الثامنة.

شاركت البعثة الرياضية الإيرانية في دورة الألعاب الأولمبية للصم في ١٢ رياضة، ونجح نصفها في الفوز بميداليات في طوكيو. وحصد رياضيوها على منصة التتويج في الكاراتيه (١٢ ميدالية)، والتايكوندو (٨ ميداليات)، والمصارعة اليونانية الرومانية (٦ ميداليات)، والمصارعة الحرة (٥ ميداليات)، والجودو (٤ ميداليات)، والرماية (ميداليتان).

وبهذا العدد من الميداليات، بالإضافة إلى الميداليتين الذهبية والبرونزية لفريقي الكوميتيه للسيدات والرجال، احتلت البعثة الرياضية الإيرانية المركز الثامن في جدول توزيع الميداليات بنهاية اليوم العاشر. وسيتم تحديد هذا الترتيب النهائي بنهاية منافسات اليوم، وتوزيع الميداليات في باقي الرياضات، وتحديث الجدول مرة أخرى.

