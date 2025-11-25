افتتاح ملعبين لكرة القدم بالعشب الصناعي في جزيرة بوموسي

أفادت وكالة مهر للأنباء، أمر "أحمد دنيامالي" بإنشاء ملعب كرة قدم مُغطى بالعشب الصناعي خلال زيارته لأبو موسى قبل بضعة أشهر، وافتُتح هذا الملعب اليوم (الثلاثاء، 25 نوفمبر) بحضوره باسم الشهيد الحاج محمد ناظري.

خُصص ملعب الشهيد ناظري لاستخدام شباب الجزيرة. وقد لعب لاعبو كرة القدم الشباب في أبو موسى كرة القدم لبضع دقائق بحضور وزير الرياضة ومسؤولين آخرين في محافظة هرمزغان.

وحضر حفل الافتتاح الرسمي للملعب أيضًا حميد استيلي، لاعب المنتخب الوطني السابق، وحسين رضا زاده، أسطورة رفع الأثقال الإيراني.

وعقب زيارة وزير الرياضة للمنشآت الرياضية في أبو موسى، تم أيضًا تشغيل ملعب "ولايت" للعشب الصناعي.

وكان تركيب واستبدال العشب ومدرجات المشجعين والكشافات من بين الإجراءات التي تم تنفيذها في ملعب ولايت بتمويل من وزارة الرياضة والشباب والمحافظة.

/انتهى/