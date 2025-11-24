اللاعبتان الإيرانيتان تفوزان بميداليتين ذهبيتين

أفادت وكالة مهر للانباء فقد فازت نهال زكي زاده بنتيجة 2-0 على منافستها الأوكرانية في منافسات الكاراتيه ضمن أولمبياد طوكيو للصم، وفي نهائي وزن 50 كجم، لتحصد الميدالية الذهبية.

وتغلبت زاكي زاده على ممثلة تركيا بنتيجة 5-0 في المباراة الأولى اليوم. وفي المباراة الثانية، واجهت منافستها الجزائرية ووصلت إلى النهائي بفوزها بنتيجة 5-3.

وفي استمرار هذه المنافسات، وفي نهائي وزن 55 كجم، فازت زينب حسن بور بنتيجة 1-0 على ممثلة فنزويلا، لتحصد الميدالية الذهبية.

بعد فترة راحة في الجولة الأولى، واجهت حسن بور منافستها الإيطالية في الجولة الثانية وفازت عليها بنتيجة 4-1 لتتأهل إلى النهائي.

تُعدّ الميدالية الذهبية التي حصلت عليها زينب حسن بور هي الذهبية السابعة للمنتخب الإيراني في طوكيو. وبهذه الميدالية، وصل إجمالي عدد ميداليات المنتخب الإيراني إلى 33 ميدالية.

