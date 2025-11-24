  1. إيران
  2. الرياضة
٢٤‏/١١‏/٢٠٢٥، ٢:٥٨ م

اللاعبتان الإيرانيتان تفوزان بميداليتين ذهبيتين

فازت اللاعبتان الإيرانيتان نهال زكي زاده وزينب حسن بور بميداليتين ذهبيتين بعد تغلبهما على منافستيهما في منافسات الكاراتيه ضمن أولمبياد طوكيو للصم.

أفادت وكالة مهر للانباء فقد فازت نهال زكي زاده بنتيجة 2-0 على منافستها الأوكرانية في منافسات الكاراتيه ضمن أولمبياد طوكيو للصم، وفي نهائي وزن 50 كجم، لتحصد الميدالية الذهبية.

وتغلبت زاكي زاده على ممثلة تركيا بنتيجة 5-0 في المباراة الأولى اليوم. وفي المباراة الثانية، واجهت منافستها الجزائرية ووصلت إلى النهائي بفوزها بنتيجة 5-3.

وفي استمرار هذه المنافسات، وفي نهائي وزن 55 كجم، فازت زينب حسن بور بنتيجة 1-0 على ممثلة فنزويلا، لتحصد الميدالية الذهبية.

بعد فترة راحة في الجولة الأولى، واجهت حسن بور منافستها الإيطالية في الجولة الثانية وفازت عليها بنتيجة 4-1 لتتأهل إلى النهائي.

تُعدّ الميدالية الذهبية التي حصلت عليها زينب حسن بور هي الذهبية السابعة للمنتخب الإيراني في طوكيو. وبهذه الميدالية، وصل إجمالي عدد ميداليات المنتخب الإيراني إلى 33 ميدالية.

