وحيد زينلي يفوز بالميدالية البرونزية في التايكوندو

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال منافسات التايكوندو ضمن دورة الألعاب الأولمبية للصم في طوكيو، اليوم (الأحد 23 نوفمبر)، واجه وحيد زينالي في وزن 68 كجم منافسًا من كازاخستان، وفاز المباراة الأولى بنتيجة 2-1، لكنه خسر المباراة الثانية التي أقيمت أمام منافس يوناني بنتيجة 2-0.

وواجه لاعب التايكوندو الوطني هذا منافسًا من كوريا الجنوبية في الجولة التأهيلية، وتغلب عليه في جولتين متتاليتين بنتيجة 18-8 و20-5، محرزًا الميدالية البرونزية.

وسبق أن وصل مهدي بورإسماعيل في وزن 58 كجم، وفاطمة زهرة زليكاني في وزن 57 كجم، إلى نهائيات التايكوندو. كما خرجت حديثة غلامي في وزن 49 كجم.

وتُعد الميدالية البرونزية التي حصل عليها زينالي الميدالية الرابعة لإيران في التايكوندو، والميدالية الحادية والعشرون في القافلة. سبق للتايكوندو الإيراني أن فاز بثلاث ميداليات فردية وجماعية في البومسي.

/انتهى/