٢٣‏/١١‏/٢٠٢٥، ٧:٥٥ م

8 ميداليات لايران في اليوم التاسع لدورة الألعاب الأولمبية للصم في طوكيو

فازت قافلة "عشاق إيران" في دورة الألعاب الأولمبية للصم بميداليتين ذهبيتين، و4 ميداليات فضية، وميداليتين برونزيتين في اليوم التاسع، ليصل إجمالي ميدالياتها إلى 23 ميدالية.

وأفاد مراسل وكالة مهر في اليابان، انه استمرت الدورة الخامسة والعشرون للألعاب الأولمبية للصم اليوم (الأحد 22 ديسمبر) مع انطلاق منافسات اليوم التاسع في طوكيو.

وفازت القافلة الرياضية الإيرانية بميداليتين ذهبيتين في هذا اليوم، حيث فاز كل من مهدي بوراسمائيل وفاطمة زهرة زليكاني (التايكوندو). وحصدت كلٌّ من بارمان غلشهرة، ومزده مرداني (كاتا فردي)، وفريق الكاتا للسيدات، وبيتا جواهري (كاراتيه) الميداليات الفضية، بينما حصد حسين طبارته (كاراتيه) ووحيد زينلي (تايكوندو) الميداليات البرونزية.

وبهذه الميداليات الثماني، وصل إجمالي رصيد القافلة الإيرانية بنهاية اليوم التاسع إلى 23 ميدالية، منها 4 ذهبيات، و7 فضيات، و12 برونزية.

