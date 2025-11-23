8 ميداليات لايران في اليوم التاسع لدورة الألعاب الأولمبية للصم في طوكيو

وأفاد مراسل وكالة مهر في اليابان، انه استمرت الدورة الخامسة والعشرون للألعاب الأولمبية للصم اليوم (الأحد 22 ديسمبر) مع انطلاق منافسات اليوم التاسع في طوكيو.

وفازت القافلة الرياضية الإيرانية بميداليتين ذهبيتين في هذا اليوم، حيث فاز كل من مهدي بوراسمائيل وفاطمة زهرة زليكاني (التايكوندو). وحصدت كلٌّ من بارمان غلشهرة، ومزده مرداني (كاتا فردي)، وفريق الكاتا للسيدات، وبيتا جواهري (كاراتيه) الميداليات الفضية، بينما حصد حسين طبارته (كاراتيه) ووحيد زينلي (تايكوندو) الميداليات البرونزية.

وبهذه الميداليات الثماني، وصل إجمالي رصيد القافلة الإيرانية بنهاية اليوم التاسع إلى 23 ميدالية، منها 4 ذهبيات، و7 فضيات، و12 برونزية.